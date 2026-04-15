کدام مراکز گردشگری هرمزگان در جریان جنگ آسیب دیدند؟

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز چهارشنبه 26 فروردین‌ماه 1405، با اشاره به نتایج ارزیابی‌های اولیه گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ۱۱ مرکز گردشگری استان شامل پنج واحد اقامتی، دو دفتر خدمات مسافرتی و چهار مجتمع گردشگری بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت شده‌اند.

او افزود: در برخی مراکز، میزان آسیب بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده و قابل بازسازی است؛ اما تعدادی از واحدها خسارت‌های سنگین ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و فعالیت آن‌ها تا زمان بازسازی کامل، متوقف شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به شرایط فعالیت تاسیسات گردشگری در زمان جنگ رمضان اظهار کرد: در زمان جنگ بخش زیادی از تأسیسات گردشگری استان ناچار به توقف فعالیت بودند، این واحدها از نظر اقتصادی نیز آسیب قابل‌توجهی دیده‌اند؛ به‌طوری‌که درآمد عملیاتی آن‌ها عملاً صفر بوده است.

شهرزاد با تأکید بر این‌که بازگرداندن توان گردشگری استان یکی از اولویت‌های جدی اداره‌کل است، گفت: هم‌اکنون مراحل مستندسازی خسارات، تهیه گزارش‌های فنی و برآوردهای مالی در حال انجام است و بر اساس این داده‌ها، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای کمک به فعالان گردشگری تدوین خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: هدف از تدوین این بسته‌ها جلوگیری از وقفه طولانی‌مدت در فعالیت مراکز گردشگری، حفظ اشتغال و بازگرداندن رونق سفر در استان است.

