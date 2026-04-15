بازدید استاندار خراسان جنوبی از روستای گردشگری چنشت/حضور در مراسم سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا هاشمی روز سه‌شنبه 25 فروردین‌ماه 1405 در این مراسم ضمن اشاره به ابعاد مختلف جایگاه اهل‌بیت (ع) در زندگی مردم و نقش مردم در پاسداشت ارزش‌های دینی به اقدامات عمرانی و اجرایی دولت در استان پرداخت و گفت: روستای چنشت یکی از روستاهای شاخص خراسان جنوبی است که به لحاظ گردشگری مذهبی با توجه به وجود بارگاه دو امامزاده واجب التعظیم و همچنین گردشگری طبیعی و تاریخی با نگاه به مناظر زیبای طبیعت، بافت تاریخی و غارهای منحصر به فرد دارای ظرفیت های ویژه ای است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین در بازدید از بافت تاریخی روستا به ساباط ها و مراکز محلات و میادین واقع در این بافت مسکونی اشاره کرد و گفت: بافت روستایی چنشت همچنان به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده است و باید آنرا به خوبی معرفی کنیم.

سید احمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: روستای چنشت از اولین روستاهای هدف گردشگری خراسان جنوبی است و از سال گذشته در کنار افین به عنوان کاندیداهای ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری انتخاب شده اند و در این راستا تاکنون اقدامات شاخصی انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: انجام مطالعات مرمتی و پژوهشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی به منظور آگاهی بخشی به جامعه محلی، برگزاری جلسات متعدد در سطح ملی، استانی و محلی برای تنظیم برنامه‌های اجرایی ومعرفی روستا از جمله اقدامات در راستای جهانی شدن چنشت است و بسیار امیدواریم این اقدام انجام شود.

در ادامه استاندار از کوچه باغ‌های زیبای روستا و زائر سرای در حال احداث بارگاه امامزادگان علوی بازدید کرد.

انتهای پیام/