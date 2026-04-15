بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نادر زینالی امروز چهارشنبه 26 فروردین با بیان این مطلب اظهارکرد: در شرایطی که به واسطه برخی تحولات منطقهای و بینالمللی، روند اجرای بخشی از پروژهها با چالشهایی مواجه شد، با همافزایی میان بخشهای مختلف و مدیریت منسجم در سطح استان و همکاری دستگاههای اجرایی، فرآیند بازنگری در برنامهها انجام و مسیر اجرای طرحها با رویکردی منسجمتر ادامه پیدا کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: در این شرایط تلاش شده ضمن حفظ پایداری فعالیتها، پروژههای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری متوقف نشود و با وجود شرایط خاص، روند جذب و هدایت سرمایهگذاری در بخش گردشگری استان البرز همچنان ادامه یافته است.
زینالی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری استان گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت این ادارهکل توسعه زیرساختها و تقویت ظرفیتهای بومگردی است که این موضوع در ماههای اخیر نیز با جدیت در دستور کار قرار داشته است. در حوزه بومگردی، استان البرز توانسته است نقش مؤثری در ارائه خدمات به مسافران و هموطنان ایفا کند و این ظرفیت در شرایط خاص نیز به عنوان یکی از بازوهای مهم خدماترسانی عمل کرده است.
او تصریح کرد: در جریان حملات رژیم صهیونی، مجموعههای بومگردی استان با رویکردی مسئولانه وارد عمل شدند و حدود ۵۰ خانواده در این مراکز به صورت رایگان اسکان داده شدند. همچنین تمامی ظرفیتهای اقامتی و زیرساختهای گردشگری استان با هدف حمایت از شهروندان و تسهیل شرایط، برای اسکان موقت افراد آسیبدیده احتمالی یا در مسیر سفر، از یک روز تا یک هفته به صورت رایگان در اختیار قرار گرفت.
این مسئول با تأکید بر اینکه نقش گردشگری تنها محدود به فعالیتهای اقتصادی نیست، گفت: گردشگری در شرایط خاص میتواند نقش اجتماعی و حمایتی نیز ایفا کند و تجربه ماههای اخیر نشان داد که زیرساختهای این حوزه در استان البرز توانستهاند در کنار کارکرد اقتصادی، نقش پشتیبان اجتماعی نیز داشته باشند.»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز ادامه داد: در کنار این اقدامات، روند سرمایهگذاری در بخش گردشگری نیز متوقف نشده و پروژههای مرتبط با توسعه زیرساختهای گردشگری و تقویت ظرفیتهای اقامتی و خدماتی استان در حال پیگیری و اجراست.
او افزود: در حال حاضر با وجود برخی محدودیتها، فضای کلی استان به سمت ثبات و آرامش پیش رفته و همین موضوع زمینه را برای ادامه فعالیتهای توسعهای در حوزه گردشگری فراهم کرده است.
زینالی با اشاره به اهمیت تعامل دستگاههای اجرایی استان در پیشبرد اهداف توسعهای گفت: همکاری و هماهنگی میان بخشهای مختلف اجرایی استان البرز نقش مهمی در عبور از شرایط خاص و استمرار خدماترسانی به مردم داشته است.
این مسئول ادامه داد: مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز تلاش کرده است در تمامی شرایط، مأموریتهای خود را در حوزه صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع دستی با جدیت دنبال کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای این ادارهکل در کنار مردم استان البرز و استانهای همجوار به کار گرفته شده و تلاش ما بر این بوده است که در هر شرایطی، خدمات گردشگری و اقامتی با کیفیت و در دسترس ارائه و نقش این مجموعه در همراهی با جامعه به بهترین شکل ایفا شود.
انتهای پیام/
نظر شما