تمدید ۳ ماهه همه مجوزهای فعالیت حوزه گردشگری خوزستان براساس مصوبه هیأت دولت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، براساس بند سوم مصوبات شصتوهفتمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و در اجرای مصوبه هیأت محترم دولت، همه پروانههای بهرهبرداری و مجوزهای فعالیت تأسیسات و فعالان گردشگری در سطح کشور به مدت سه ماه تمدید و معتبر اعلام شد.
این تصمیم باتوجه به بروز مشکلات فنی و اداری در فرآیند تمدید مجوزها از راه سامانههای تخصصی گردشگری، اتخاذ شده است. بر این اساس، همه دستگاههای نظارتی موظفند در طول دوره یادشده همکاری لازم را با فعالان گردشگری بهعمل آورند.
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان اعلام کرد که موضوع در اسرع وقت به همه تأسیسات گردشگری، دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری اطلاعرسانی خواهد شد.
همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای نظارتی استان بهمنظور تسهیل امور و حمایت از فعالان گردشگری انجام میگیرد.
