به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید میدانی از اماکن و بناهای تاریخی آسیب‌دیده استان که با همراهی علی بهنیا معاون میراث‌فرهنگی و اعضای شورای فنی استان انجام شد، گفت: در پی حملات آمریکایی- صهیونی در اسفندماه ۱۴۰۴ و تداوم آن در فروردین‌ماه سال‌جاری، به ۱۳ بنای شاخص تاریخی شامل عمارت‌های دیوانی و خانه‌های اعیانی درهسته مرکزی و تاریخی سنندج خسارت وارد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: در این حملات، اجزای بنیادین معماری شامل طاق‌ها، گنبدها و ستون‌ها و نیز تزیینات فاخر نظیر گچ‌بری، گره‌چینی، آیینه‌کاری، در و پنجره و اروسی‌های کم‌نظیر بناها دچار خسارات جدی شده‌اند.

او با بیان اینکه پس از وقوع حملات، فرآیند استحکام‌بخشی و اقدامات حفاظتی اولیه برای بناهای آسیب‌دیده آغاز شد، افزود: عملیات مرمت با بهره‌گیری از مواد و روش‌های "قابل بازگشت" در دستور کار قرار دارد تا ضمن حفظ اصالت، امکان اصلاحات آتی نیز فراهم باشد.

طالب‌نیا با تاکید بر اینکه اولویت اصلی، نجات‌بخشی و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها است، عنوان کرد: کارشناسان شورای فنی این اداره‌کل با حضور در بناها و تمرکز بر اقدامات حفاظتی و صیانتی، فرآیند استحکام‌بخشی اولیه را آغاز کرده تا از گسترش آسیب‌ها جلوگیری شود.

