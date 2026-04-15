راهنمایان، موتور محرکه توسعه صنعت گردشگری خراسان جنوبی

بهگزارش میراثآریا، محمد عرب روز چهارشنبه ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در این دو جلسه تعداد ۹ نفر از فراگیرانی که دورههای کوتاه مدت آموزش گردشگری را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، در مصاحبه شرکت کردند و تواناییهای عملی و تخصصی شرکتکنندگان مورد بررسی و ارزیابی اعضای کمیته فنی قرار گرفت.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی افزود: اهداف و وظایف کمیته فنی راهنمایان شامل مصاحبه فنی و نظارت بر روند صدور کارت راهنمایان گردشگری، نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری و رسیدگی به تخلفات احتمالی راهنمایان گشت و ... است
او ادامه داد: راهنمایان گردشگری نقش بسیار حیاتی و چندوجهی در صنعت گردشگری دارند و در واقع پیشانی گردشگری و حلقه ارتباطی بین جامعه محلی و گردشگران هستند و نقش بسزایی در ارتقای کیفیت تجربه گردشگران دارند. راهنمایان، با توانمندیهای خود میتوانند گردشگران را در مسیرهای کمتر شناخته شده و تجربههای متفاوتتر در بازدید از جاذبههای مختلف هدایت کنند.
عرب اضافه کرد: توجه ویژه به آموزش و ارتقای مهارتهای راهنمایان میتواند به توسعه پایدار گردشگری کمک کند. از این رو نظارت بر کیفیت خدمات آنان از اهداف اصلی معاونت گردشگری و ادارهکل میراثفرهنگی استان است.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع استان گفت: خراسان جنوبی، دروازه ورود به شگفتیهاست که در منطقهای با اقلیم بیابانی همراه با آب و هوای گرم و خشک و دارای تنوع بالای پدیدههای کم نظیر تاریخی، طبیعی، فرهنگی، زمینشناسی و ... قرار گرفته است و عنوان شرق باشکوه را یدک میکشد.
