نصب نماد ورودی روستای هدف گردشگری قلعه بالا

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: با هدف برجستهسازی ظرفیتهای منحصربهفرد روستای هدف گردشگری قلعه بالا که در مسیر دستیابی به ثبت جهانی است، نماد فلزی آن توسط رضا ثاقب، طراحی، اجرا و در ورودی روستا نصب شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: این المان هنری و معنادار نمادی جامع از هویت، طبیعت و معماری ویژه قلعه بالا است.
او افزود: این سازه فلزی، تلفیقی هوشمندانه از سه عنصر کلیدی از جمله زاغ بور، پرنده اندمیک و یوزپلنگ که نماد تنوع زیستی غنی منطقه است را در خود جای داده است.
رضویان بیان کرد: یوزپلنگ آسیایی، گونه در معرض انقراض و نماد حیاتوحش ارزشمند این منطقه است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود اظهار کرد: نصب المان روستا قلعه بالا، علاوه بر افزایش چشمگیر جذابیت بصری و ایجاد نقطهای شاخص برای گردشگران، پیامی روشن از عزم اهالی و مسئولان روستا قلعه بالا برای معرفی و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی منطقه به جهانیان است.
او گفت: این اقدام، گامی نو در جهت آگاهیبخشی عمومی و آمادهسازی زیرساختهای لازم برای فرآیند ثبت جهانی روستای قلعه بالا محسوب شده و امید است تجربهای بهیادماندنی برای بازدیدکنندگان رقم زند.
انتهای پیام/
نظر شما