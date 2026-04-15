به گزارش میراث آریا، سمانه سلطانیپور در تشریح عملکرد نوروزی صنایعدستی استان سمنان گفت: در ایام نوروز ۱۴۰۵، در مجموع پنج بازارچه صنایعدستی شامل سه بازارچه دائمی و دو بازارچه موقت در سطح استان دایر شد که نقش مهمی در عرضه تولیدات هنرمندان بومی و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان داشت.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: بازارچههای دائمی در شهرستانهای آرادان (دو بازارچه) و گرمسار (یک بازارچه) و بازارچههای موقت نیز در سمنان و سرخه برپا شدند که با استقبال مناسب مسافران و گردشگران نوروزی همراه بود.
او با اشاره به ظرفیت تولیدی استان تصریح کرد: در این ایام، ۹۷ کارگاه فعال صنایعدستی در سطح استان به فعالیت پرداختند که علاوه بر تولید، امکان بازدید گردشگران را نیز فراهم کردند و در مجموع ۱۴۴۰ نفر از این کارگاهها بازدید کردند.
سلطانیپور همچنین از فعالیت گسترده غرفههای عرضه صنایعدستی خبر داد و گفت: در نوروز ۱۴۰۵، مجموعاً ۴۴ غرفه فروش شامل ۲۰ غرفه دائمی و ۲۴ غرفه موقت در استان فعال بود. غرفههای دائمی بهصورت مساوی در شهرستانهای گرمسار و آرادان (هر کدام ۱۰ غرفه) مستقر بودند و غرفههای موقت نیز شامل ۲۰ غرفه در سمنان و چهار غرفه در سرخه فعالیت داشتند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با اشاره به استقبال گردشگران خاطرنشان کرد: در مجموع ۹۶۲۲ نفر از بازارچههای صنایعدستی بازدید کردند که نشاندهنده توجه قابلتوجه مسافران نوروزی به هنرهای سنتی و تولیدات بومی استان است.
او در پایان تأکید کرد: توسعه بازارچههای صنایعدستی، حمایت از هنرمندان و ایجاد زمینههای مناسب برای عرضه محصولات، از مهمترین رویکردهای این حوزه در سال جاری است و تلاش میشود با برنامهریزی هدفمند، سهم صنایعدستی در اقتصاد گردشگری استان بیش از پیش افزایش یابد.
انتهای پیام/
نظر شما