پیام تسلیت معاون گردشگری کشور در پی درگذشت جعفر عطار

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت مرحوم جعفر عطار، پیشکسوت نام‌آشنا و از چهره‌های ماندگار صنعت هتلداری کشور را به خانواده محترم ایشان، جامعه بزرگ هتلداران ایران و تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

مرحوم عطار از پیشگامان و اثرگذاران حوزه هتلداری در ایران بود که سال‌ها با حضور فعال در عرصه‌های صنفی، خدمات ارزشمندی در مسیر توسعه و ساماندهی صنعت هتلداری کشور ارائه کرد. مسئولیت‌هایی چون ریاست جامعه هتلداران ایران، جامعه هتلداران خراسان و جامعه هتلداران مشهد، بخشی از کارنامه پربار این چهره خدوم است که با تلاش‌های مستمر خود در تقویت جایگاه صنفی هتلداران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری نقش‌آفرینی مؤثری داشت.

بی‌تردید خدمات ماندگار آن مرحوم در شکل‌گیری و اعتباربخشی به جامعه هتلداران ایران و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای صنعت مهمان‌نوازی، سرمایه‌ای ارزشمند برای فعالان این حوزه محسوب می‌شود؛ چنان‌که در سال ۱۳۹۷ نیز از سوی جامعه هتلداران ایران به عنوان چهره ماندگار صنعت هتلداری کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده محترم و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

انوشیروان محسنی بندپی

معاون گردشگری کشور

۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵

