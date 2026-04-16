به گزارش میراث‌آریا، محسن طوسی سرپرست اداره‌کل حفظ، احیاء و مرمت بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی با اعلام این خبر گفت: ۲۹ فروردین برابر با ۱۸ آوریل هر سال، روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی است که توسط سازمان جهانی ایکوموس نام‌گذاری شده است.

وی افزود: «روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی» فرصت ارزشمندی برای یادآوری اهمیت حفاظت و مراقبت از میراث‌فرهنگی و طبیعی‌مان است؛ میراثی که نماد هویت ملی و تاریخ کهن ما ایرانیان است.

به گفته طوسی، ایکوموس (شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها) که حفظ، احیا و ترویج میراث‌های تاریخی در سراسر جهان را دنبال می‌کند، شعار امسال را «میراث زنده و واکنش اضطراری» تعیین کرده است و بر ضرورت اقدام سریع و هوشمندانه در مقابل تهدیدات، به ویژه در شرایط بحران و جنگ، تأکید دارد.

سرپرست اداره‌کل حفظ، احیاء و مرمت بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی با تاکید بر برنامه‌ریزی دقیق، تلاش جمعی و ارتقای تاب‌آوری و ایمنی محیط‌های تاریخی افزود: باید بر ارتقای مقاومت و ایمنی بناها و محوطه‌های تاریخی تمرکز کنیم تا مواریث ما بتوانند در مقابل هر نوع تهدید و بحران، حفظ و پابرجا باشند.

وی ادامه داد: در این راستا، امسال برنامه‌های ارتقای تاب‌آوری، میراث‌فرهنگی و پوشش ایمنی (HSE) محیط و بازدیدگنندگان برای حفاظت و مرمت محوطه‌ها در کشور در نظر گرفته شده است تا بتوانیم میراث‌فرهنگی خود را در مقابل تهدیدات حفظ کنیم و آن‌ها را برای نسل‌های آینده محافظت کنیم. حمایت و همکاری همگانی در این مسیر ضروری است، چرا که میراث تاریخی، سرمایه‌ مشترک و هویت ملی ما است.

طوسی خاطرنشان کرد: طی جنگ اخیر بیش از ۱۴۰ بنا و محوطه تاریخی آسیب دید که گزارش ارزیابی خسارت آن برای انعکاس به مراجع جهانی از جمله یونسکو در دست تهیه است.

