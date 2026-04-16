موزه فرهنگ فسا گنجینه نماد پیوند مردم با میراث نیاکان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۲۶ فروردین ماه در بازدید از موزه فرهنگ فسا که با حضور جمعی از مسئولان محلی، فرهنگیان و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی همراه بود، با حضور در تالارهای مختلف این موزه از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها نحوه نگهداری آثار و ظرفیت‌های توسعه‌ای آن قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی فسا اظهار کرد: نام موزه فرهنگ فسا با هویت فرهنگی مردم این منطقه عجین شده است و آثاری که از هزاره‌های پیش از میلاد تا دوران معاصر در این مجموعه گردآوری شده به‌خوبی گویای عمق تمدنی و پیشینه تاریخی این خطه است.

او با بیان اینکه فسا از جمله مناطق مهم در مطالعات ایران باستان و دوره‌های اسلامی به شمار می‌رود، افزود: وجود آثار ارزشمند باستان‌شناسی از جمله یافته‌های مرتبط با محوطه‌هایی همچون تل ضحاک نشان‌دهنده تداوم زیست و شکوفایی فرهنگی در این منطقه طی هزاران سال است؛ ظرفیتی که باید بیش از پیش معرفی و به نمایش گذاشته شود.

مریدی در ادامه ویژگی متمایز موزه فرهنگ فسا را ماهیت مشارکتی آن عنوان کرد و گفت: این موزه حاصل دغدغه‌مندی فرهنگیان، نخبگان و خانواده‌های بومی فسا است و بسیاری از اشیای موجود در آن از سوی مردم این شهر اهدا شده است؛ موضوعی که این مجموعه را به نمونه‌ای موفق از موزه‌های مردمی در کشور تبدیل کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس تأکید کرد: چنین الگوهایی از مشارکت اجتماعی در حوزه میراث فرهنگی سرمایه‌ای ارزشمند محسوب می‌شود و می‌تواند در سایر شهرستان‌ها نیز مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت‌های این مجموعه اظهار داشت: توسعه فیزیکی موزه، بهبود شرایط نگهداری آثار، ارتقای سیستم‌های حفاظتی و استانداردسازی ویترین‌ها از جمله اقداماتی است که در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس قرار دارد تا زمینه برای نمایش شایسته‌تر آثار و افزایش ظرفیت‌های این مجموعه فراهم شود.

مریدی ادامه داد: با توجه به حجم آثار به‌دست‌آمده از کاوش‌های علمی منطقه و ظرفیت‌های موجود ضروری است فضای موزه‌ای متناسب با این داشته‌ها ایجاد شود تا امکان معرفی هرچه بهتر تاریخ و فرهنگ فسا به نسل‌های آینده و گردشگران فراهم آید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در فسا گفت: این شهرستان با برخورداری از پیشینه‌ای غنی و وجود آثار و محوطه‌های شاخص تاریخی شایستگی ایجاد موزه‌ای در تراز ملی و حتی بین‌المللی را دارد و موزه فرهنگ فسا می‌تواند هسته اولیه و نقطه آغاز این مسیر باشد.

او در پایان با تأکید بر حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس آمادگی دارد با همکاری مسئولان محلی و مجموعه‌های مردمی نسبت به ارتقای این موزه و تقویت نقش آن در معرفی هویت فرهنگی منطقه اقدام کند.

در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف «موزه فرهنگ فسا» از جمله تالار باستان‌شناسی، بخش سکه و اسناد تاریخی و همچنین تالار مردم‌شناسی مورد بازدید قرار گرفت؛ بخش‌هایی که هر یک روایتگر بخشی از تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردم این منطقه از گذشته‌های دور تا امروز هستند.

