به گزارش خبرنگار میراث آریا، فردین عینی گفت: همزمان با روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی در ۲۹ فروردین ماه، مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی دو برنامه را به مناسبت بزرگداشت این روز برگزار میکند.
مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی افزود: با توجه به قرار گرفتن کشورمان در شرایط جنگی و تاثیر این شرایط بر آثار تاریخی، نشست میراثفرهنگی در سایه جنگ یکی از این دو برنامه است که روز شنبه ۲۹ فروردین ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار میشود.
او تاکید کرد: بررسی اهمیت مستندنگاری در میراث فرهنگی، انواع شیوههای مستندنگاری و روش مستندنگاری فتوگرامتری در میراث فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در این نشست به آنها پرداخته خواهد شد.
عینی ادامه داد: نمایشگاه مردم و میراثفرهنگی در سایه جنگ نیز دیگر برنامهای است که مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی به مناسبت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی برگزار میکند و علاقهمندان از ۲۹ تا ۳۱ فروردین میتوانند از ۹ صبح تا پنج بعدازظهر از این نمایشگاه بازدید کنند.
