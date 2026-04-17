بانوان، پیشران توسعه گردشگری روستایی فسا هستند

به گزارش خبرنگارمیراث آریا، بهزاد مریدی ۲۶ فروردین ماه دربازدید از اقامتگاه بوم‌گردی سرای بهار بانو عتوان کرد: موفقیت گردشگری پایدار در گروی مشارکت فعال زنان روستایی و تبدیل خانه‌های قدیمی به کانون‌های جذب توریست است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، در فضایی صمیمی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این اقامتگاه، بر اهمیت میهمان‌نوازی اصیل در جذب گردشگر تأکید کرد و گفت: آنچه امروز در اقامتگاه سرای بهار بانو مشاهده کردیم، فراتر از یک فضای اقامتی، یک تجربه زیست است. سلیقه و ظرافت زنانه در مدیریت این مجموعه، باعث شده است تا روح زندگی روستایی به خوبی به گردشگر منتقل شود.

او با اشاره به لزوم حمایت از مشاغل خانگی در حوزه گردشگری افزود: بانوانی همچون خانم مجیدی ثابت کرده‌اند که می‌توان با حفظ اصالت‌های معماری و آشپزی سنتی، اشتغال‌زایی مؤثری در دل روستاها ایجاد کرد. ما در اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس، اولویت ویژه‌ای برای اعطای تسهیلات و آموزش‌های تخصصی به بانوان کارآفرین فعال در حوزه بوم‌گردی قائل هستیم.

مریدی با ارائه رویکرد جدیدی در صنعت گردشگری، با تأکید بر مفهوم برندسازی اشخاص گفت: در دنیای امروز، گردشگر به‌ویژه توریست خارجی، بیش از آنکه به دنبال در و دیوار یک مجموعه باشد، به دنبال دیدن آن آدمِ خاص و شنیدن داستان اوست. ما نباید فقط بوم‌گردی را برند کنیم، بلکه باید صاحب بوم‌گردی را به عنوان یک چهره شاخص و صاحب سبک معرفی کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، ضمن تمجید از شخصیت فرهنگی و منش معلمی مدیر اقامتگاه، از رسانه‌ها خواست تا روی شخصیت و مهارت‌های منحصربه‌فرد تمرکز کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس افزود: وقتی فردی مانند خانم مجیدی برند شود، اعتبار و آبروی او ضامن کیفیت خدمات خواهد بود. این همان مدلی است که گردشگری ما را پایدار می‌کند.

او خاطرنشان کرد: هر خانه روستایی که به همت بانوان با سلیقه به بوم‌گردی تبدیل می‌شود، یک سنگر برای حفظ میراث ناملموس ماست. اقامتگاه خانم مجیدی نمونه‌ای موفق از پیوند اقتصاد مقاومتی با فرهنگ غنی مردم فساست.

در ادامه این بازدید، مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس از بخش‌های پذیرایی و اتاق‌های سنتی این مجموعه دیدن کرد و پخت نان محلی و ارائه غذاهای سنتی منطقه توسط تیم مدیریت این اقامتگاه را از شاخص‌های برجسته کیفیت در این واحد دانست.

در بخشی از این دیدار، طاهره(بهار) مجیدی مدیر اقامتگاه بوم‌گردی سنتی بهار بانو، آمادگی خود را برای خدمت به میراث‌فرهنگی بدون چشمداشت اعلام کرد و گفت: من یک نیروی آماده‌ام که دلم می‌خواهد کاری دلی و خدایی انجام دهم. آموزش پخت نان و میزبانی رایگان از مسافران برای من یک رسالت است تا این داشته‌های فرهنگی حفظ شود.

