به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، با حضور در منزل تاریخی محمدحسن سلیمانپور (اولین شهردار فسا و از بزرگان ایل ذوالقدر)، این بنا را میراثی مشترک از سیاست و فرهنگ نامید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس اظهار کرد: خانه سلیمانپور که در سال ۱۴۰۰ به فهرست آثار ملی پیوسته، تنها یک بنای قاجاری نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی فسا در مدیریت شهری است.
او با اشاره به سیاست جدید این ادارهکل مبنی بر حضور فیزیکی در بافتهای تاریخی گفت: برای آنکه بافت قدیم فسا از انزوا خارج شود، مدیریت میراثفرهنگی باید در دل همین کوچهها مستقر باشد. ما در حال رایزنی و بررسی هستیم تا با ساماندهی بناهای واجد شرایط در این بافت، اداره میراثفرهنگی شهرستان فسا را به این منطقه منتقل کنیم. این استقرار، علاوه بر سرعت بخشیدن به نظارتها، باعث امنیت و رونق دوباره محله خیابان پایین خواهد شد.
مریدی در ادامه بر اهمیت مرمت اصولی خانه سلیمانپور تأکید کرد و افزود: این خانه با توجه به پیشینه مالکش که اولین شهردار فسا بوده، میتواند به عنوان موزه اسناد و بلدیه فسا تعریف شود. حفظ این بناها، هویت بخشیدن به آینده شهر است و ما از مالکین خصوصی و ورثه بناهای تاریخی بافت قدیم فسا برای تبدیل این خانهها به مجموعههای فرهنگی و اقامتی حمایت ویژه میکنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در پایان تصریح کرد: بافت قدیم فسا با محلههای اصیلش، پتانسیل تبدیل شدن به یک مسیر گردشگری پیادهراه را دارد و استقرار اداره میراث در این محدوده، موتور محرک این تحول خواهد بود.
