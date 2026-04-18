۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۸

تردد مسافران از سالن اصلی پایانه مرزی شلمچه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شد

دبیر کمیته خدمات حمل‌ونقل ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان از بازیابی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده و انتقال مجدد همه فرآیندهای مسافری به سالن اصلی پایانه مرزی شلمچه پس از حمله دشمن به این پایانه خبر داد و تأکید کرد: با اتخاذ تدابیر فوری، پایداری عملیاتی در این گذرگاه استراتژیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جولانژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده اظهار کرد: به‌دنبال حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به پایانه مرزی شلمچه در جریان «جنگ رمضان» که منجر به آسیب دیدن زیرساخت‌های سالن مسافری شد، به‌رغم مجروح شدن سه تن از نیروهای فداکار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان، با مدیریت بحران و تلاش شبانه‌روزی گروه‌های فنی، از هرگونه وقفه در خدمت‌رسانی به زائران و گردشگران جلوگیری شد.

دبیر کمیته خدمات حمل‌ونقل ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان افزود: بلافاصله پس از این حادثه، با استفاده از گیت‌های اضطراری، تردد زائران به گونه‌ای مدیریت شد که خللی در عبور و مرور ایجاد نشود.

او ادامه داد: با انجام عملیات پاکسازی و بازسازی‌های اولیه، فقط پس از ۲ روز، تردد زوار دوباره به سالن اصلی بازگشت و در حال حاضر همه فرآیندها به روال قبلی در حال انجام است.

جولانژاد با اشاره به استقبال زوار و گردشگران و پایداری جریان کالا در این پایانه، تصریح کرد: حملات دشمن نتوانست روند تبادلات تجاری را متوقف کند و این فرآیند حتی در شرایط اضطراری نیز برقرار بود.

او خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این استان با همه توان در راستای صیانت از زیرساخت‌های مرزی و سهولت تردد زائران گام برمی‌دارد و این‌گونه اقدامات، خللی در اراده خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405012901586
سیدجواد خراسانی
دبیر مرضیه امیری

