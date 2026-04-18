به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جولانژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده اظهار کرد: به‌دنبال حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به پایانه مرزی شلمچه در جریان «جنگ رمضان» که منجر به آسیب دیدن زیرساخت‌های سالن مسافری شد، به‌رغم مجروح شدن سه تن از نیروهای فداکار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان، با مدیریت بحران و تلاش شبانه‌روزی گروه‌های فنی، از هرگونه وقفه در خدمت‌رسانی به زائران و گردشگران جلوگیری شد.

دبیر کمیته خدمات حمل‌ونقل ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان افزود: بلافاصله پس از این حادثه، با استفاده از گیت‌های اضطراری، تردد زائران به گونه‌ای مدیریت شد که خللی در عبور و مرور ایجاد نشود.

او ادامه داد: با انجام عملیات پاکسازی و بازسازی‌های اولیه، فقط پس از ۲ روز، تردد زوار دوباره به سالن اصلی بازگشت و در حال حاضر همه فرآیندها به روال قبلی در حال انجام است.

جولانژاد با اشاره به استقبال زوار و گردشگران و پایداری جریان کالا در این پایانه، تصریح کرد: حملات دشمن نتوانست روند تبادلات تجاری را متوقف کند و این فرآیند حتی در شرایط اضطراری نیز برقرار بود.

او خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این استان با همه توان در راستای صیانت از زیرساخت‌های مرزی و سهولت تردد زائران گام برمی‌دارد و این‌گونه اقدامات، خللی در اراده خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد.

