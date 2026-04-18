از نظارت میدانی تا اسکان اضطراری؛ گردشگری البرز در خط مقدم مدیریت بحران

به گزارش میراث آریا، امید محبی، با بیان اینکه نوروز ۱۴۰۵ یکی از پیچیدهترین دورههای مدیریت گردشگری استان در سالهای اخیر بوده است، اظهار کرد: در این بازه زمانی، دستگاه گردشگری استان ناگزیر بود همزمان سه مأموریت اصلی شامل مدیریت جریان سنگین سفر، صیانت از حقوق گردشگران و همچنین مواجهه با پیامدهای ناشی از شرایط خاص کشور را بهصورت همافزا پیش ببرد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: تجربه این دوره نشان داد که مدیریت گردشگری دیگر صرفا یک حوزه خدماتی نیست، بلکه بهطور مستقیم با مدیریت اجتماعی، هماهنگی بینبخشی و حتی حکمرانی بحران پیوند خورده است و در چنین شرایطی، تصمیمگیریهای سریع، دقیق و مبتنی بر داده اهمیت مضاعف پیدا میکند.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، گفت: در گام نخست، تلاش شد ساختار تصمیمسازی در حوزه گردشگری استان بهگونهای بازآرایی شود که امکان واکنش سریع به شرایط متغیر فراهم شود.
این مسئول بیان کرد: تدوین و ابلاغ دستورالعملهای نظارتی ویژه شرایط خاص، یکی از اقدامات کلیدی این دوره بود که با هدف ایجاد وحدت رویه میان واحدهای اجرایی، تأسیسات گردشگری و دستگاههای نظارتی انجام شد. این دستورالعملها ناظر بر مدیریت قیمتها، نحوه ارائه خدمات در شرایط اضطراری و نیز الزامات ایمنی و بهداشتی واحدهای اقامتی و پذیرایی بود.
محبی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در این فرآیند گفت: هماهنگی مستمر با نهادهای اجرایی، امنیتی و خدماتی استان بهصورت روزانه برقرار بود و تلاش شد تصمیمات در کوتاهترین زمان و با بیشترین میزان هماهنگی اتخاذ شود تا از بروز ناهماهنگی در سطح خدمات جلوگیری شود.
او ادامه داد: همچنین تشکلهای حرفهای گردشگری، انجمنها و فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی مشارکت داده شدند که این موضوع به افزایش چابکی سیستم مدیریتی و کاهش فاصله بین سیاستگذاری و اجرا کمک کرد.
این مسئول در ادامه به بخش نظارتهای میدانی اشاره کرد و گفت: در بازه مورد اشاره، ۳۰ مورد بازدید و بازرسی میدانی از مراکز اقامتی، هتلها، مهمانپذیرها و واحدهای پذیرایی استان انجام شد که این بازدیدها بهصورت مشترک و با حضور کارشناسان دستگاههای مرتبط انجام گرفت.
او افزود: رویکرد اصلی در این نظارتها، صرفاً برخورد انتظامی نبود، بلکه ارتقای کیفیت خدمات، اصلاح فرآیندها و جلوگیری از بروز نارضایتی در میان گردشگران مدنظر قرار داشت.
به گفته معاون گردشگری استان البرز، در جریان این بازدیدها چهار مورد تذکر رسمی به واحدهایی که در رعایت برخی ضوابط از جمله استانداردهای خدماتی، نرخنامههای مصوب و الزامات بهداشتی دچار نواقص بودند، ابلاغ شد.
محبی با تأکید بر اهمیت کنترل بازار خدمات گردشگری اظهار کرد: در ایام اوج سفر، حساسیت بر موضوع قیمتگذاری و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف هزینهها بهطور ویژه در دستور کار قرار داشت تا حقوق گردشگران در شرایط افزایش تقاضا تضییع نشود.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در بخش دیگری از سخنان خود به آمار اقامت مسافران در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس دادههای جمعآوریشده از مراکز اقامتی رسمی و غیررسمی، مجموع اقامت در این بازه زمانی به حدود ۱۸۰ هزار نفر رسیده است.
او افزود: ضریب اشغال مراکز اقامتی استان نیز بهطور میانگین حدود ۸۰ درصد ثبت شده که نشاندهنده جایگاه ویژه البرز در شبکه سفرهای نوروزی کشور و همچنین نقش این استان بهعنوان یکی از محورهای مهم عبور و اقامت مسافران است.
محبی تصریح کرد: این حجم از تقاضا، ضرورت مدیریت هوشمند ظرفیتها و جلوگیری از فشار بیش از حد بر زیرساختهای اقامتی را دوچندان کرد و در همین راستا از تمام ظرفیتهای موجود اعم از مراکز رسمی و مکمل استفاده شد.
این مسئول در ادامه به موضوع رسیدگی به شکایات گردشگران پرداخت و اظهار کرد: در این بازه زمانی تنها یک مورد شکایت رسمی از دفاتر خدمات مسافرتی ثبت شد که بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات قانونی و اصلاحی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
محبی این موضوع را نشانهای از ارتقای سطح نظارت و افزایش انضباط حرفهای در حوزه گردشگری استان دانست و گفت: هدفگذاری معاونت گردشگری، حرکت به سمت کاهش حداکثری شکایات از طریق پیشگیری، آموزش و نظارت مستمر است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در ادامه به خسارات واردشده به برخی زیرساختهای گردشگری اشاره کرد و گفت: در پی بروز حوادث و حملات صورتگرفته به زیرساختهای شهری، بخشی از تأسیسات گردشگری استان نیز دچار آسیب شدند.
این مسئول توضیح داد: یک واحد پذیرایی در محدوده پل بیلقان و همچنین چند مجموعه اقامتی شامل هتل قصر رز، مهمانپذیر خواست و مجموعه اقامتی عقیق در محدوده پل بیلقان کرج با خساراتی در سطوح مختلف مواجه شدند.
محبی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع این رخدادها، تیمهای کارشناسی برای بازدید میدانی اعزام شدند و فرآیند مستندسازی دقیق خسارات آغاز شد. در حال حاضر نیز پروندههای ارزیابی در حال تکمیل است و هماهنگی با دستگاههای ذیربط برای تأمین اعتبارات بازسازی و جبران خسارتها در جریان قرار دارد.
محبی با اشاره به اقدامات اجتماعی این معاونت گفت: یکی از بخشهای مهم عملکرد این دوره، استفاده از ظرفیت گردشگری برای مدیریت پیامدهای اجتماعی بحران بود. در این مدت ۳۱ خانوار شامل ۸۶ نفر از آسیبدیدگان به مدت ۴۳ شب بهصورت رایگان در مراکز اقامتی استان اسکان داده شدند و این اقدام با مشارکت مستقیم بخش خصوصی و همکاری تشکلهای صنفی محقق شد. این تجربه نشان داد که تأسیسات گردشگری میتوانند در شرایط خاص، نقش مؤثری در پشتیبانی اجتماعی و کاهش فشار بر ساختارهای امدادی ایفا کنند.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: در این دوره جلسات متعدد با انجمنهای حرفهای برگزار شد و تأکید اصلی بر تقویت مدل حکمرانی مشارکتی در گردشگری استان بود.
او افزود: بخش خصوصی در این دوره صرفاً نقش مجری خدمات را نداشت، بلکه بهعنوان یک بازوی فعال در مدیریت بحران و حمایت اجتماعی عمل کرد و در برخی موارد حتی فراتر از وظایف معمول خود وارد عرصه حمایت مستقیم از آسیبدیدگان شد.
محبی در پایان گفت: تجربه نوروز امسال نشان داد که آینده مدیریت گردشگری در کشور نیازمند رویکردی تلفیقی و چندلایه است که در آن خدمترسانی، تابآوری و مسئولیت اجتماعی در کنار هم تعریف شوند و بر همین اساس، مسیر توسعه گردشگری استان با تمرکز بر ارتقای زیرساختها و افزایش آمادگی در برابر بحرانها ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
نظر شما