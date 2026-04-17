به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی با اشاره به عمکرد این اداره در ایام نوروز، اظهار کرد: شهرستان نظرآباد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در مسیرهای ارتباطی مهم استان البرز و برخورداری از ظرفیت‌های متنوع اقامتی، خدماتی و گردشگری، در این دوره زمانی به یکی از نقاط اثرگذار در مدیریت جریان سفر و جابه‌جایی مسافران تبدیل شد و از همین رو ضرورت بازطراحی ساختار ستاد خدمات سفر به‌صورت فوری احساس شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد، افزود: بر همین اساس، ستاد تسهیلات سفر شهرستان با هدف افزایش تاب‌آوری خدمات و ارتقای سرعت پاسخگویی به نیازهای مسافران و شهروندان، در قالب کمیته شرایط ویژه بازتعریف شد؛ ساختاری که مأموریت آن، تمرکز بر تصمیم‌گیری‌های دقیق، هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیریت میدانی شرایط در سطح شهرستان بوده است.

او بیان کرد: از نخستین روزهای اجرای این طرح، جلسات روزانه ستاد با حضور معاون فرماندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، جمعیت هلال‌احمر، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و سایر نهادهای خدمات‌رسان برگزار شد و در این جلسات ضمن بررسی وضعیت لحظه‌ای شهرستان، وظایف هر دستگاه به‌صورت دقیق و عملیاتی تعریف و ابلاغ شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این بخش، ایجاد سازوکار ارتباطی فوری میان دستگاه‌ها و تشکیل تیم‌های واکنش سریع برای رسیدگی به مسائل احتمالی در کمترین زمان ممکن بود.

بلالی با اشاره به موضوع اسکان مسافران و مدیریت ظرفیت‌های اقامتی، گفت: با توجه به افزایش حجم مراجعات، تمامی ظرفیت‌های موجود در شهرستان از جمله هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سالن‌های چندمنظوره، اماکن موقت و فضاهای عمومی با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی به‌کار گرفته شد. در همین راستا مرکز هماهنگی اسکان اضطراری در شهرستان راه‌اندازی شد تا بتواند فرآیند پذیرش، هدایت و توزیع مسافران را به‌صورت منسجم و عادلانه مدیریت کند.

این مسئول ادامه داد: در کنار تأمین زیرساخت‌های اسکان، موضوع کیفیت خدمات نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و تیم‌های نظارتی به‌صورت مستمر از مراکز اقامتی، مجتمع‌های خدماتی- رفاهی و محورهای مواصلاتی شهرستان بازدید کردند. به گفته بلالی، در این بازدیدها علاوه بر پایش وضعیت خدمات، مشکلات احتمالی در حوزه بهداشت، ایمنی و خدمات رفاهی نیز شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع آن‌ها اقدام شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد با اشاره به اقدامات اطلاع‌رسانی و هدایت مسافران تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی در ایام اوج سفر، مدیریت صحیح جریان تردد و جلوگیری از تمرکز جمعیت در نقاط خاص است که در این راستا، نقشه‌ها و بروشورهای راهنمای گردشگری تهیه و در اختیار مسافران قرار گرفت. همچنین نیروهای راهنما در نقاط پرتردد مستقر شدند و از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی محلی برای هدایت هوشمند جریان سفر استفاده شد.

او افزود: علاوه بر این، سامانه پیام‌رسان اضطراری و خط مستقیم تلفنی ستاد نیز راه‌اندازی شد تا مسافران بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات، نیازها و درخواست‌های خود را مطرح کنند و پاسخ لازم را دریافت نمایند.

بلالی در ادامه با اشاره به رویکرد فرهنگی این اقدامات گفت: در کنار خدمات اجرایی و زیرساختی، برنامه‌های فرهنگی کوتاه‌مدت در مراکز اقامتی و گردشگری شهرستان اجرا شد تا علاوه بر کاهش فشارهای روانی ناشی از شرایط سفر، زمینه تعامل بیشتر مسافران با فرهنگ بومی منطقه نیز فراهم شود. وی افزود: در این راستا پیام‌های همبستگی ملی نیز صادر و بر ضرورت همراهی و همدلی اجتماعی در شرایط خاص کشور تأکید شد.

این مسئول همچنین مشارکت مردمی را یکی از ارکان اصلی موفقیت این طرح عنوان کرد و گفت: دهیاران، شوراهای اسلامی، فعالان حوزه گردشگری و ساکنان محلی نقش بسیار مؤثری در اجرای این طرح ایفا کردند و با تشکیل گروه‌های داوطلب، در زمینه راهنمایی مسافران، تأمین اقلام ضروری و ایجاد هماهنگی میان خانواده‌های میزبان و گردشگران مشارکت فعال داشتند که این سطح از همراهی مردمی موجب افزایش انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت خدمات سفر در شهرستان شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه ایمنی و بهداشت گفت: نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز اقامتی و مسیرهای بین‌راهی به‌صورت مستمر تشدید شد و هماهنگی نزدیکی با شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی صورت گرفت. وی افزود: همچنین تعامل مستمر با نیروهای انتظامی و امدادی موجب شد تا سطح آمادگی شهرستان در مواجهه با شرایط اضطراری در وضعیت مطلوبی قرار گیرد.

بلالی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای چند اقدام ابتکاری نیز خبر داد و گفت: ایجاد پایگاه‌های خدمات سریع در محورهای پرتردد برای ارائه خدمات اولیه نظیر آب، اقلام خوراکی و بهداشتی، راه‌اندازی سامانه پاسخگویی مستقیم ستاد، و همچنین مستندسازی و تحلیل داده‌های تردد مسافران از جمله اقدامات نوآورانه‌ای بوده است که در این دوره اجرا شد.

این مسئول در پایان تأکید کرد: تجربه مدیریت شرایط ویژه در ایام نوروز نشان داد که هم‌افزایی بین‌دستگاهی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تصمیم‌گیری سریع می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت خدمات سفر داشته باشد و این الگو می‌تواند در آینده نیز به‌عنوان یک مدل مدیریتی در شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

