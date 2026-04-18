به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه ضمن گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی این روز را فرصت ارزشمندی برای ترویج گفتمان حفاظت از میراث‌فرهنگی و اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و میراث‌ دوستی ایرانیان برشمرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تاکید بر قدرت هویت ملی ایران گفت: امروز در حالی به استقبال این روز می‌رویم که شعار «میراث زنده و واکنش اضطراری‌، تاب‌آوری در برابر بحران و جنگ» بیش از هر زمان دیگری اهمیتِ پویایی و محافظت را هم‌زمان یادآور می‌شود و این که ایران عزیز، تنها یک جغرافیای ایستا نیست، بلکه تجلی‌گاه «میراث زنده» است، میراثی که در پیوند میان بناهای کهن و زندگی جاری مردم معنا می‌یابد، در این میان، استان پهناور گیلان با غنای کم‌نظیر آثار خود، از غارهای پیش از تاریخ تا محوطه‌های باستانی و بناهای شکوهمند، سهمی بسزا در این سرمایه ملی دارد.

او در ادامه با تشریح واکنش اضطراری بعنوان مؤلفه بعدی شعار امسال، آن را بخش جدایی‌ناپذیری از چرخه مدیریت ریسک دانست و تصریح کرد: واکنش‌ اضطراری یک مداخله مجزا نیست بلکه چرخه‌ای سیستمی از اقداماتی با چشم‌اندازی بلندمدت که در شرایط بحرانی به دنبال حفاظت از میراث زنده بشری است.

سلمان‌خواه خاطرنشان کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی، مشارکت همگانی را می‌طلبد؛ چرا که هر شهروند، خود باید یک «نگهبان میراث» باشد، افزایش آگاهی عمومی، نخستین و محکم‌ترین سنگر در برابر تخریب و فراموشی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان گفت: با توجه به تحولات اخیر جنگ آمریکایی- صهیونی و خسارات وارده به ١۴٠ بنا و محوطه‌های تاریخی در کشور ضرورت ارتقای تاب‌آوری، مقاومت و ایمنی بناها و محوطه‌های تاریخی و تلاش حاکمیت در اقدامات پیشگیرانه و مدیریت بازیابی هوشمندانه در مقابل تهدیدات مورد تاکید است.

او در پایان ضمن دعوت از تمامی نخبگان، کنشگران و مردم ایران و به ویژه هم‌استانی‌های گیلانی اظهار کرد: میراث ما هویت ماست و ضروری است تا با نگاهی نو و همتی مضاعف در معرفی و حفاظت از این گنجینه‌های بی بدیل گام برداشته و در پاسداشت آن کوشا باشیم.

