تور نمایشی «آخرین مبارزه» در سراسر ایران

به گزارش میراث آریا، نمایش خیابانی «آخرین مبارزه» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی بوعذار توسط گروه تئاتر آیین مردم از ابتدای سال ۱۴۰۵ در قالب تور نمایشی همچنان در استان‌های مختلف اجرا می‌شود.

تور نمایش «آخرین مبارزه» از استان خوزستان آغاز شده و در استان‌های البرز، سمنان، خراسان‌رضوی به استان مرکزی رسید و در میان تجمعات شبانه مردمی در مناطق مختلف شهر اراک مورد استقبال قرار گرفت.

مصطفی بوعذار کارگردان نمایش «آخرین مبارزه» گفت: این اثر هنری با بهره‌گیری از عناصر نمایشی و طرح موضوع نقش اقشار جامعه در شرایط جنگی تهیه و تولید شده است.

او با قدردانی از مدیران فرهنگی استان‌های یاد شده در زمینه‌سازی اجرای این نمایش خاطر نشان کرد: امروز هنرمندان تئاتر خیابانی همگام با مطالبات مردمی در خیابان هنرنمایی می کنند و نباید از سوی برخی نهادها مورد استفاده ابزاری قرار بگیرند.

این هنرمند خوزستانی تاکید کرد: تأثیرگذاری تئاتر خیابانی دراین ایام دوچندان شده است و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی بسترسازی لازم را برای حضور فعال هنرمندان در میدان را فراهم کردند و اکنون این هنرمندان هستند که باید پیشگام دراین جریان باشند.

مصطفی بوعذار که پیش از این بزرگترین تور نمایشی «رهسپار خیمه‌ها» را در ۱۰ استان کشور و شهرهای کربلا و نجف کشور عراق را در کارنامه دارد در تجربه اخیر خود با نمایش خیابانی «آخرین مبارزه» این تور نمایشی را آغاز کرده و پس از اجرا در استان‌های خوزستان، البرز، سمنان،خراسان رضوی و مرکزی بنا به شرایط موجود در سایر استان‌های کشور نیز آن را اجرا خواهد کرد.

نمایش خیابانی «آخرین مبارزه» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی بوعذار، بدون سفارش و حمایت هیچ سازمان و نهادی به‌صورت داوطلبانه توسط هنرمندان گروه تئاتر «آیئین مردم» وابسته به انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان تولید و اجرا می‌شود.

