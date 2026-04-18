اجرای نمایش خیابانی «میناب مثل میهن» در دزفول

به گزارش میراث آریا، نمایش خیابانی «میناب مثل میهن» به نویسندگی سیده‌ افسانه موسوی و کارگردانی مجید صادپاپی کاری از گروه تئاتر آفتاب در تجمعات شبانه مردم در حرم مطهر سبزقبا دزفول اجرا شد.

در این نمایش خیابانی پونه مددی و سیدمهدی اعتمادزاده به عنوان بازیگر ایفای نقش کردند و هدا قوامی‌نیا سرپرست گروه و محمد یاقوت‌پور دستیار کارگردان نمایش بودند.

این نمایش در در محل‌های مختلف شهرستان دزفول اجرا شد.

نمایش خیابانی «میناب مثل میهن» توسط گروه تئاتر آفتاب با همکاری واحد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان دزفول و نمایندگی شمال خوزستان انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان تولید و به اجرا درآمد.

