منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند در مسیر توسعه قرار دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز شنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ گفت: منطقه گردشگری بند دره از جاذبه‌های شاخص تاریخی و طبیعی استان در دو کیلومتری جنوب شهر بیرجند و در حاشیه شمالی ارتفاعات باغران تنها یکی از چندین جاذبه طبیعی و دیدنی خراسان جنوبی شرق باشکوه است که همه ساله مورد توجه و میزبان گردشگران و طبیعت گردان پرشماری است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: با توجه به قابلیت‌های منطقه مذکور اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نسبت به صدور مجوزهای لازم برای احداث و بهره‌برداری یک واحد سفره خانه سنتی پس از سیر مراحل قانونی اقدام کرده که پس از اخذ مجوزهای لازم پروژه بزودی رسماً وارد فاز اجرایی خواهد شد.

او گفت: در طراحی این مجموعه از معماری سنتی و اصیل ایرانی بهره گرفته شده و امیدواریم با اجرای پروژه‌های مختلف زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران و بازدیدکنندگان این منطقه زیبا فراهم شود.

عرب خاطرنشان کرد: اراضی مربوطه با مساحت ۲۵۰۰ مترمربع از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان واگذار شده است.

