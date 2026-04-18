به‌گزارش میراث‌آریا، این مراسم که با حضور گسترده مردم و مسئولان استانی و شهرستانی همراه بود، نمادی از پیوند ناگسستنی مردم بومی با تاریخ کهن سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.

کوه خواجه که به عنوان یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های انسانی در منطقه شناخته می‌شود، میزبان شهروندانی بود که با تشکیل زنجیره‌ای انسانی، پیامی روشن مبنی بر لزوم حفاظت از این گنجینه ملی ارسال کردند. این اثر ملی، نه تنها یک سازه سنگی، بلکه روایتی زنده از هزاران سال زندگی و تمدن است که امروز با شعار «میراث زنده»، هویت خود را در برابر گذر زمان و تهدیدات حفظ می‌کند.

پیامی فراتر از مرزها: میراث، سرمایه مشترک بشریت

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، در تشریح ابعاد این حرکت مردمی گفت: این زنجیره انسانی توسط مردم فرهنگ‌دوست منطقه تشکیل شد تا به دنیا یادآوری کند که بناها و محوطه‌های تاریخی باید در هنگام منازعات مسلحانه درامان بمانند. مردم این دیار با تشکیل این حلقه، پیامی فراتر از مرزهای جغرافیایی ارسال کردند؛ پیامی مبنی بر اینکه میراث فرهنگی، سرمایه‌ای مشترک برای تمام بشریت است و حفظ آن در زمان صلح و جنگ، وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی است.

مجتبی سعادتیان افزود: تشکیل این زنجیره، گامی عملی در جهت تحقق اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی حفاظت از میراث در زمان جنگ است و نشان می‌دهد که مردم بومی، بهترین مدافعان و نگهبانان تاریخ و تمدن خود هستند. این هم‌صدایی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای حفظ میراث ماست.

صیانت از هویت بشریت در برابر تخریب

مدیر پایگاه کوه خواجه، با نگاهی عمیق به چالش‌های پیش‌رو اظهار کرد: در جنگی که رخ داد، دشمن نابخرد نه‌تنها به ایران تعرض کرد، بلکه به آثار تاریخی که تنها متعلق به ایران نیست و در واقع بخشی از فرهنگ جهانی و روند رشد تمدن و انسانیت در جهان است، حمله و تعرض کرد. این اقدام، ضربه‌ای به هویت بشریت بود که ما امروز باایستادگی در برابر آن، بر ضرورت صیانت از این گنجینه‌ها تأکید می‌کنیم. این زنجیره انسانی، نوعی واکنش اضطراری و هوشمندانه مردم برای جلوگیری از نابودی میراث در شرایط بحرانی است.

اتحاد مردمی؛ فراتر از وظایف دولتی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هامون، در تشریح جزئیات این رویداد فرهنگی اظهار کرد: در ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۵، آیین زنجیره انسانی در دل کوه خواجه، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ملی ثبت شده در ایران، با حضور معاون میراث فرهنگی اداره کل استان، اعضای شورای اداری شهرستان هامون، پرسنل خدوم ادارات میراث فرهنگی حوزه سیستان و جمعی از دوستداران میراث فرهنگی و مردم فرهنگ‌دوست سیستان برگزار شد.

رضا بارانی در ادامه با توصیف فضای معنوی مراسم گفت: در این برنامه فرهنگی، شرکت‌کنندگان با تشکیل زنجیره انسانی در این اثر تاریخی ارزشمند، نمادی زنده از حمایت، احترام و توجه عمیق به مواریث فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند. این زنجیره انسانی، فراتر از یک تشریفات آیینی، پیامی از اتحاد و همبستگی مردم برای صیانت از هویت ملی بود و بر ضرورت حفظ و نگهداری از بناهای تاریخی در برابر گذر زمان و عوامل مخرب تأکید کرد.

او در پایان افزود: حضور پرشور مردم در این مراسم نشان داد که میراث فرهنگی تنها در حیطه وظایف دولتی نیست، بلکه دغدغه‌ای مشترک و قلبی در میان تمام اقشار جامعه است. این حرکت، تجلی واقعی شعار میراث زنده و آمادگی همگانی برای واکنش اضطراری در برابر هرگونه تهدید علیه هویت ملی ماست.

