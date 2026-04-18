به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق زارع امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه جاری در سخنرانی خود با اشاره به خسارتهای وارده به بنای تاریخی کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرا در شیراز، گفت: این بنای تاریخی که نخستین ساختمان بلدیه شیراز بوده و در دهه هشتاد در فهرست آثار ملی ثبت شده، به دلیل حملههای دشمن متجاوز دچار خسارتهای جدی شده است. خوشبختانه خسارتهای سازهای آنچنان نبوده، اما بخشهای چوبی و تزئینات آن به شدت آسیب دیدهاند.
معاون میراث فرهنگی استان فارس افزود: میراث فرهنگی امانتی است که در زمان صلح پاسبان آن هستیم و در زمان جنگ نیز ما سپر بلای آن خواهیم بود.
او تاکید کرد: با تشکیل یک کارگروه متشکل از اداره کل میراث فرهنگی، اعضای شورای فنی استان و اداره کل آموزش و پرورش، برنامههایی برای مرمت و بازسازی این اثر تاریخی پیشبینی شده است.
علی تعبدی استاد پیشکسوت صنایعدستی نیز در ادامه سخنان خود گفت: در زمینه صنایع دستی وابسته به معماری، شیراز و استان فارس ظرفیتهای فراوانی دارند. ما در شیراز به شناخت و همکاری بسیار سالمی بین هنرمندان دسترسی داریم. پیشنهاد میکنم که در کنار مهندسان و مرمتکاران، این هنرمندان نیز در بازسازی این بنا مشارکت کنند.
مهدی نجفی، رئیس اداره امور موزههای استان فارس نیز در این مراسم به اهمیت کنوانسیون لاهه سال ۱۹۵۴ اشاره کرد و گفت: این کنوانسیون نخستین سند جهانی است که به شکلی جامع به حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط جنگ پرداخته است. این سند تاکید میکند که حفاظت از اموال فرهنگی تنها مربوط به زمان جنگ نیست بلکه باید از دوران صلح نیز برنامهریزیهای لازم انجام شود.
در این جلسه، پیشنهادهایی نیز برای مقامات محلی، ملی و بینالمللی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها میتوان به افزایش حمایت از پژوهشهای علمی، ارزیابی خسارتهای وارده به میراث فرهنگی، قانونگذاریهای سختگیرانهتر برای حفاظت از میراث فرهنگی و یکپارچهسازی برنامههای مدیریت میراث فرهنگی اشاره کرد.
در پایان، جمع حاضر با انتشار یک بیانیه مشترک، محکومیت حملات خصمانه به اماکن تاریخی ایران را اعلام کردند و خواستار همکاری جامعه جهانی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور شد.
این مراسم نه تنها فرصتی برای گفتگو و همکاری بین کارشناسان و هنرمندان فراهم کرد، بلکه پیامی قوی در خصوص ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی ایران در شرایط بحران را ارسال کرد.
انتهای پیام/
نظر شما