به گزارش خبرنگار میراث آریا، پیش از ظهر امروز ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، نشست میراثفرهنگی در سایه جنگ همزمان با روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
معاون میراثفرهنگی استان اردبیل در این جلسه گفت: میراثفرهنگی و هویت ایران یکی از اهداف دشمن در جنگ تحمیلی سوم بود و بسیاری از بناهای تاریخی کشور در این مدت آسیب دید که نشان دهنده اهمیت توجه و برنامهریزی برای حفاظت از این بناها است.
علیرضا دباغ عبداللهی افزود: امروز به مناسبت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی و با توجه به اینکه در یک سال اخیر آثار تاریخی ایران در خطر جنگ بودهاند، نشست میراثفرهنگی در سایه جنگ به همت همکاران مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
او تاکید کرد: هدف از برگزاری این نشست بررسی اهمیت مستندنگاری در میراثفرهنگی و انواع شیوههای مستندنگاری بود که میتواند در حفاظت و بازسازی آثار آسیب دیده به ویژه در شرایطی مانند جنگ موثر باشد.
همزمان با برگزاری این نشست، نمایشگاه «مردم و میراثفرهنگی در سایه جنگ» نیز در محل مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی آغاز به کار کرد و تا ۳۱ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
