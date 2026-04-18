به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، احمد حمزه‌زاده امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۴ در توضیح ساختار و عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۱۴۰۵ بیان کرد: چهار محور امداد و نجات، اورژانس، مراکز اطلاع‌رسانی گردشگری و کمیته‌های نظارتی، شاکله اصلی مدیریت سفر در استان را تشکیل دادند و تمامی برنامه‌ها در قالب یک چرخه منسجم، هماهنگ و قابل پیگیری اجرا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به عملکرد حوزه فوریت‌های پزشکی افزود: در بخش اورژانس، ۱۲۹۳ مأموریت در ایام نوروز ثبت شد که بیانگر آمادگی مناسب و واکنش سریع تیم‌های امدادی در مواجهه با موارد حادثه‌ای است.

او در ادامه با تشریح اقدامات حوزه امداد و نجات گفت: برای پوشش مسیرهای ورودی، بین‌شهری و محدوده‌های گردشگری، ۳۱ پست ثابت و ۹ پست سیار در سطح استان مستقر شد که این استقرار، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت ضریب ایمنی سفر و کاهش زمان رسیدگی داشت. همچنین استان آذربایجان‌شرقی در ایام نوروز حائز رتبه اول‌ کشور در اجرای گشت‌های مشترک تنظیم بازار شد.

حمزه‌زاده به حوزه اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز ۲۳ مرکز اطلاع‌رسانی گردشگری در سطح استان فعال بود و علاوه‌بر ارائه راهنمایی به مسافران، گزارش‌های میدانی و مردمی را نیز ثبت و به کمیته‌های تخصصی دلالت داده می‌شد.

او با تأکید ویژه بر نقش نظارتی ستاد اظهار کرد: کمیته‌های نظارتی امسال نسبت به سال گذشته با حضور مؤثرتر، انسجام بیشتر و پوشش گسترده‌تر وارد عمل شدند. فعالیت ۱۵ ناظر استانی و ۲۲ تیم روزانه موجب شد روند پایش واحدهای خدماتی، شفاف‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر گزارش‌های دقیق میدانی دنبال شود. این ارتقای اثرگذاری، یکی از نقاط مثبت عملکرد ستاد در نوروز ۱۴۰۵ است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت تداوم این الگوی مدیریتی در سایر دوره‌های سفر تصریح کرد: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، این سطح از هماهنگی میان بخش‌های امدادی، نظارتی و اطلاع‌رسانی باید در سایر مقاطع فعالیت ستاد خدمات سفر، به‌ویژه در سفرهای تابستانی نیز استمرار یابد تا بتوانیم پاسخگوی حجم بالاتر سفرهای تابستانی بوده و کیفیت خدمات را در فصل‌های پیک سفر، تثبیت کنیم.

او در پایان تأکید کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر استان آذربایجان‌شرقی با تکیه بر این ساختار منسجم و تجارب به‌دست‌آمده در نوروز امسال، آمادگی دارد مدل اجرایی خود را برای دوره‌های آتی سفر به‌صورت تقویت‌شده و هدفمند دنبال کند.

