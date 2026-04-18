به گزارش خبرنگار میراث آریا، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور در ارزیابی عملکرد نوروزی مناطق آزاد، منطقه آزاد ارس را به‌عنوان برترین منطقه در جذب گردشگر و ارائه خدمات مطلوب معرفی کرد.

مهدی مزینانی، رئیس ستاد خدمات سفر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، میزبان ۵۸۶۹ نفر شب اقامت، گردشگر خارجی از ۱۹ کشور جهان (فراتر از کشورهای همسایه) بود که رشد نجومی ۲۵۹۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌ دهد.

همچنین کلیسای سنت ‌استپانوس ارس توانست رتبه سوم پربازدیدترین مکان گردشگری کل کشور را کسب کند؛ افتخاری که تنها متعلق به یک بنا نیست، بلکه مرهون تمامی اقدامات زیرساختی و خدمات ارائه شده در سطح منطقه است.

احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ضمن تقدیر از هم‌افزایی منطقه آزاد ارس در راستای توسعه گردشگری، گفت: کسب رتبه نخست توسط منطقه آزاد ارس در میان تمام مناطق آزاد کشور، شایسته تقدیر و نشان از ظرفیت بالای مدیریت منطقه و انسجام عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد.

او با اشاره به هم‌افزایی مشترک میان میراث‌فرهنگی استان و سازمان منطقه آزاد ارس افزود: هماهنگی مستمر در حوزه‌های اطلاع‌رسانی گردشگری، نظارت بر تأسیسات اقامتی و مدیریت بازدید از جاذبه‌های شاخص مانند کلیسای جهانی سنت‌ استپانوس نقشی کلیدی در تحقق این موفقیت داشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در پایان تأکید کرد: ادامه این رویکرد مشارکتی می‌تواند زمینه‌ساز جهش جدیدی در توسعه گردشگری شمال‌غرب کشور و تثبیت جایگاه بین‌المللی منطقه آزاد ارس در صنعت گردشگری ایران باشد.

