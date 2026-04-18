بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز ۲۹ فروردینماه، مهدی جمالی نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان، گفت: اصفهان فقط یک شهر نیست، بلکه روایت زندهای از همزیستی فرهنگها، ادیان، هنر و ایمان در بستر تاریخ است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه این شهر از گذشته محل گفتوگوی ادیان و همزیستی مسالمتآمیز اقوام مختلف بوده است، ادامه داد: حتی در دوران جنگهای جهانی نیز اصفهان به پناهگاهی برای برخی ملتها از جمله مهاجران اروپایی و لهستانی تبدیل شد و این نشاندهنده ظرفیت فرهنگی و تاریخی این شهر است.
او در این نشست که با حضور امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همراه بود، افزود: از زمان آغاز مسئولیتم، استان با مسائل مختلفی از جمله مشکلات حوزه کشاورزی، تنشهای بین استانی بر سر آب، ناترازی انرژی و شرایط ناشی از جنگ و ناآرامیها مواجه بوده است، با این حال تلاش شده پروژههای مهم استان متوقف نشود.
جمالینژاد تصریح کرد: حتی در سختترین شرایط نیز پروژههای مهم استان به ویژه در حوزههای زیرساختی و عمرانی متوقف نشد و مدیریت استان تلاش کرده است روند توسعه با وجود محدودیتهای اقتصادی ادامه یابد.
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی اصفهان اظهار کرد: همواره اعتقاد داشتهام میراثفرهنگی پلی میان گذشته پرافتخار و آینده پایدار ماست و باید از این سرمایه بزرگ بهدرستی حفاظت شود.
او با بیان اینکه بخشی از آثار تاریخی استان در جریان جنگ رمضان آسیب دیدهاند، افزود: در مجموع ۲۸ اثر تاریخی آسیب دیده که برنامهریزی برای مرمت و بازسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
جمالی نژاد ادامه داد: نخستین اعتباری که در این دوره تخصیص داده شد مربوط به بازسازی بناهای تاریخی بوده و تلاش میکنیم در بازه زمانی باقیمانده از فعالیت دولت، روند مرمت این بناها با سرعت بیشتری انجام شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: برخی از این پروژههای مرمتی ممکن است در شرایط عادی سالها زمان ببرد، اما هدف ما این است که در یک بازه زمانی کوتاهتر و با استفاده از ظرفیت هنرمندان و مرمتگران متخصص، این بناها بازسازی شوند.
