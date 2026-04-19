به گزارش میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور گفت: نمایشگاه بهاری صنایع‌دستی سمنان که با استقبال گسترده مردم، مسافران و هنرمندان همراه بوده است، همزمان با دهه کرامت و با هدف حمایت از صنعتگران و معرفی ظرفیت‌های بومی استان، به مدت یک هفته و تا تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ در محل بلوار ۱۷ شهریور سمنان میزبان علاقه‌مندان است و فرصتی مناسب برای آشنایی با تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی استان فراهم کرده است.

او با اشاره به تنوع آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه تصریح کرد: در این رویداد ۱۷ غرفه برپا شده که شامل ۱۵ غرفه صنایع‌دستی در رشته‌هایی همچون سفال و سرامیک، صنایع چوبی، سنگ نمک، بافته‌های داری، چرم، گوهرتراشی و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی با حضور ۱۷ هنرمند است.

سلطانی‌پور تصریح کرد: همچنین ۲ غرفه به عرضه خوراک و سوغات اختصاص یافته تا بازدیدکنندگان علاوه بر خرید محصولات صنایع‌دستی، با دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و بومی استان نیز آشنا شوند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان تأکید کرد: برگزاری و تمدید این‌گونه نمایشگاه‌ها نقش مؤثری در رونق اقتصاد هنر، حمایت از هنرمندان و توسعه بازار فروش صنایع‌دستی دارد.

