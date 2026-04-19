۳۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹

چغازنبیل روشن‌تر شد؛

نصب ۴۰ نورافکن جدید در چغازنبیل همزمان با روز جهانی بناهای تاریخی

نصب ۴۰ نورافکن جدید در چغازنبیل همزمان با روز جهانی بناهای تاریخی

به‌مناسبت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، سرپرست پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه از اجرای فاز نخست بهسازی برج‌های نوری این مجموعه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی عالیپور ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: عملیات ارتقای سامانه روشنایی محوطه با هدف افزایش ایمنی و امنیت، بهبود کیفیت نورپردازی و حفاظت بهتر از این مجموعه ارزشمند، با تأمین اعتبار از منابع استانی و با حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شده است.

سرپرست پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه افزود: در این طرح، ضمن بازبینی و تعمیر زیرساخت‌های قدیمی، تعداد ۴۰ دستگاه نورافکن جدید با راندمان بالا و براساس استانداردهای مورد تأیید پایگاه نصب شد.

او اضافه کرد: این اقدام علاوه بر افزایش یکنواختی نور در مسیرهای اصلی، به پایداری و کارایی بیشتر سامانه روشنایی مجموعه نیز کمک می‌کند.

عالی‌پور تأکید کرد: فاز نخست اجرای این طرح در راستای برنامه‌های مستمر نگهداشت و ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی این محوطه جهانی انجام شده و تلاش می‌شود همه بخش‌های محوطه تاریخی با استانداردهای جهانی همسو شوند تا گامی مؤثر در بهبود کیفیت تجربه بازدید گردشگران برداشته شود.

او همچنین از مساعدت و حمایت‌های دکتر محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان، در راستای بهبود شرایط این محوطه تاریخی نیز قدردانی کرد.

سیدجواد خراسانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

