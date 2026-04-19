نصب ۴۰ نورافکن جدید در چغازنبیل همزمان با روز جهانی بناهای تاریخی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی عالیپور ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: عملیات ارتقای سامانه روشنایی محوطه با هدف افزایش ایمنی و امنیت، بهبود کیفیت نورپردازی و حفاظت بهتر از این مجموعه ارزشمند، با تأمین اعتبار از منابع استانی و با حمایت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان انجام شده است.
سرپرست پایگاه میراثجهانی چغازنبیل و هفتتپه افزود: در این طرح، ضمن بازبینی و تعمیر زیرساختهای قدیمی، تعداد ۴۰ دستگاه نورافکن جدید با راندمان بالا و براساس استانداردهای مورد تأیید پایگاه نصب شد.
او اضافه کرد: این اقدام علاوه بر افزایش یکنواختی نور در مسیرهای اصلی، به پایداری و کارایی بیشتر سامانه روشنایی مجموعه نیز کمک میکند.
عالیپور تأکید کرد: فاز نخست اجرای این طرح در راستای برنامههای مستمر نگهداشت و ارتقای زیرساختهای حفاظتی این محوطه جهانی انجام شده و تلاش میشود همه بخشهای محوطه تاریخی با استانداردهای جهانی همسو شوند تا گامی مؤثر در بهبود کیفیت تجربه بازدید گردشگران برداشته شود.
او همچنین از مساعدت و حمایتهای دکتر محمد جوروند، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان، در راستای بهبود شرایط این محوطه تاریخی نیز قدردانی کرد.
