اجرای «دفاع از وطن» در تجمعات مردمی کارون و اهواز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، گروه تئاتر صاحب الزمان (عج) شهرستان کارون با اجرای نمایش خیابانی «دفاع از وطن» به نویسندگی و کارگردانی علی مقدم به مدت ۱۵ شب در موکب مردمی «شباب المقاومه» و تجمعات مردمی اجرا داشته و همجنان در حال اجرا است.

در ویژه برنامه هفته هنر انقلاب که با حضور ناصر چنانی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، مصطفی بوعذار مدیر کانون تئاتر خیابانی، فرهادی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کارون، اعضای شورای اسلامی شهر کارون، کاظم قریشی رئیس نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کارون در موکب «شباب المقاومه» برگزار شد، آیتم‌های متنوع فرهنگی و هنری شامل اجرای نمایش خیابانی ؛«دفاع از وطن»، شعرخوانی شاعران، اجرای گروه سرود والفجر خواهران این شهرستان اجرا شدند و با استقبال کم نظیری از سوی تماشاگران و عموم شهروندان کوت عبدالله مواجه شد.

هنرمندان تئاتر شهرستان کارون هم‌زمان با جریان عظیم ایستادگی مردم در خیابان‌ها تاکنون در خیمه‌گاه فرهنگ و هنر اهواز و سطح شهر اهواز و موکب مردمی «شباب المقاومه» شهرستان کارون همچنان پذیرای عموم مخاطبان و شهروندان است.

نمایش خیابانی «دفاع از وطن» توسط گروه تئاتر صاح الزمان(عج) با همکاری نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی کارون و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کارون تولید و در حال اجراست.

