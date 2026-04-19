۳۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

اجرای «دفاع از وطن» در تجمعات مردمی کارون و اهواز

نمایش خیابانی «دفاع از وطن» کاری از گروه تئاتر صاحب الزمان (عج) در موکب شباب المقاومه کارون اجرا شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، گروه تئاتر صاحب الزمان (عج) شهرستان کارون با اجرای نمایش خیابانی «دفاع از وطن» به نویسندگی و کارگردانی علی مقدم به مدت ۱۵ شب در موکب مردمی «شباب المقاومه» و تجمعات مردمی اجرا داشته و همجنان در حال اجرا است.

در ویژه برنامه هفته هنر انقلاب که با حضور ناصر چنانی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، مصطفی بوعذار مدیر کانون تئاتر خیابانی، فرهادی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کارون، اعضای شورای اسلامی شهر کارون، کاظم قریشی رئیس نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان کارون در موکب «شباب المقاومه» برگزار شد، آیتم‌های متنوع فرهنگی و هنری شامل اجرای نمایش خیابانی ؛«دفاع از وطن»، شعرخوانی شاعران، اجرای گروه سرود والفجر خواهران این شهرستان اجرا شدند و با استقبال کم نظیری از سوی تماشاگران و عموم شهروندان کوت عبدالله مواجه شد.

هنرمندان تئاتر شهرستان کارون هم‌زمان با جریان عظیم ایستادگی مردم در خیابان‌ها تاکنون در خیمه‌گاه فرهنگ و هنر اهواز و سطح شهر اهواز و موکب مردمی «شباب المقاومه» شهرستان کارون همچنان پذیرای عموم مخاطبان و شهروندان است.

نمایش خیابانی «دفاع از وطن» توسط گروه تئاتر صاح الزمان(عج) با همکاری نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی کارون و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کارون تولید و در حال اجراست.

کد خبر 1405013001701
سیدجواد خراسانی
دبیر مرضیه امیری

