به گزارش خبرنگار میراث آریا، پروانه کلاته گفت: در این نشست که با حضور جمعی از غرفهداران مجموعه برگزار شد، برنامههای پیشنهادی در حوزههای تبلیغات، بازاریابی و همچنین مشکلات مربوط به مرمت و نگهداری مجموعه جاجرمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی در این جلسه بر اهمیت همافزایی و همکاری بین معاونت صنایع دستی و غرفهداران برای پیشبرد اهداف و برنامههای سال آتی تاکید کرد و خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی غرفهداران برای رفع موانع و ارتقای وضعیت مجموعه شد.
کلاته ادامه داد: این جلسه با هدف ارتقای سطح کیفی ارائه محصولات صنایعدستی و جلب رضایت بازدیدکنندگان و گردشگران از مجموعه جاجرمی انجام شد.
