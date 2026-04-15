پذیرش بیش از ۵هزار نفر در مراکز اسکان نوروزی و اضطراری آموزش‌ و پرورش خوزستان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ناصر علی‌فر ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین آمار اسکان نوروزی و اضطراری در مراکز اقامتی آموزش‌وپرورش استان تا پایان مهلت تعیین‌شده در ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح از روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۲۸ فروردین‌ماه ادامه داشت. در این مدت، ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان با فراهم‌سازی امکانات رفاهی و اقامتی، زمینه حضور ایمن و آرام گردشگران و مسافران را مهیا کردند.

دبیر کمیته خدمات اسکان و رفاه ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان افزود: براساس آمار نهایی، در ۳۰ روز اجرای طرح اسکان نوروزی، مجموعاً ۴ هزار و ۳۴۲ نفر در مراکز اسکان آموزش‌وپرورش استان پذیرش شده‌اند. از این تعداد، ۹۷۳ خانوار فرهنگی و ۲۳۵ خانوار غیرفرهنگی از امکانات اسکان بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان همچنین به آمار اسکان اضطراری اشاره کرد و گفت: در بخش اسکان اضطراری که به‌منظور خدمات‌رسانی در شرایط خاص اجرا شد، در ۳۱ روز، در مجموع ۱۰۰۲ نفر پذیرش شده‌اند که شامل ۶۳ خانوار فرهنگی و ۲۱۶ خانوار غیرفرهنگی است.

او با بیان این‌که مدیریت ستادهای اسکان در استان با همکاری رؤسای ادارات و عوامل اجرایی شهرستان‌ها انجام شد، تصریح کرد: تلاش شبانه‌روزی همکاران فرهنگی در فراهم‌سازی شرایط مناسب اسکان، نقش مهمی در موفقیت این طرح داشت و رضایت گردشگران را به دنبال داشت.

علی‌فر ضمن قدردانی از همه عوامل فعال در ستادهای اسکان گفت: آموزش‌وپرورش خوزستان همواره در مسیر ارائه خدمات مطلوب به مردم گام برمی‌دارد و اجرای موفق طرح اسکان نوروزی، حاصل همدلی و همکاری مجموعه بزرگ فرهنگیان استان است.

