اخلاق پزشکی، به عنوان بخشی از میراث معنوی و هویتی ما روایت و ثبت شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، این دیدار که در تاریخ ۳۰ فروردین ماه برگزار شد بر ضرورت حمایت از صنایعدستی بومی در مراودات دانشگاهی، تقویت گردشگری سلامت و تکریم نقش حماسی پزشکان در ایام دفاع از میهن تأکید شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تمجید از ایثارگریهای کادر درمان در دوران تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: در نبرد تحمیلی اخیر که همه دشمنان به میدان آمده بودند، جامعه پزشکی ایران مردانه ایستاد و درخشیدما در میراث فرهنگی، نگران و دعاگوی این عزیزان بودیم و امروز با افتخار سر تعظیم فرود میآوریم.
بهزاد مریدی افزود: پزشکان ما نشان دادند که به تأسی از اشعار مصلحالدین سعدی شیرازی، انسانیت، نوعدوستی و میهندوستی را با روحیه معنوی بالا در وجود خود نهادینه کردهاند. این اخلاق پزشکی، خود بخشی از میراث معنوی و هویتی ماست که باید روایت و ثبت شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نشست با تأکید بر پیشینه تاریخی استان فارس اظهار داشت: هویت ما در گرههای صنایعدستی و خشتهای ابنیه تاریخی این استان نهفته است. در همین راستا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز مصمم است تا هدایای رسمی خود را از میان آثار فاخر و سرپنجه هنرمندان صنایعدستی فارس انتخاب کند تا هم حامی اقتصاد هنر باشد و هم اصالت ایران را به میهمانان معرفی کند.
بصیر هاشمی با اشاره به قرابت میان کار پزشکی و میراث فرهنگی، تصریح کرد: شیراز قطب درمان منطقه است و پیوند میان گردشگری و سلامت، یک ضرورت استراتژیک محسوب میشود. نقش ادارهکل میراث فرهنگی در تسهیل امور گردشگران سلامت، کلید رونق این صنعت در استان فارس است.
در پایان این دیدار، طرفین بر همافزایی میان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در جهت توسعه گردشگری سلامت، تقویت هویت فرهنگی در مراودات رسمی و حمایت از صنایعدستی استان بهعنوان بخشی از اقتصاد هویتمحور فارس تأکید کردند.
