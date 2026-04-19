به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی پور گفت: در راستای ارتقای جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان این حوزه، مجمع عمومی موسسان تشکل حرفه‌ای صنایع دستی استان سمنان روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: این رویداد که برای اولین بار در سطح کشور در استان سمنان شکل می‌گیرد، با هدف توانمندسازی هنرمندان و ایجاد کارگروه‌های تخصصی، گامی مهم در جهت حمایت از این میراث گران‌بها برمی‌دارد.

او بیان کرد: تشکیل این تشکل حرفه‌ای، فرصتی بی‌نظیر برای بهره‌گیری از خرد جمعی هنرمندان استان و افزایش حمایت‌های اداری و اجرایی خواهد بود.

سلطانی پور اظهار کرد: این تشکل به عنوان بازوی توانمند در ابعاد نظری، تجربی و اجرایی، فعالیت‌های گسترده‌ای را در حوزه صنایع دستی استان سمنان هدایت خواهد کرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان خاطرنشان کرد: این اقدام نوآورانه، با هدف ایجاد فضایی پویا برای هم‌افزایی هنرمندان، تبادل دانش و تجربیات، و همچنین تسهیل فرآیندهای تولید، بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی صورت می‌پذیرد.

او افزود: انتظار می‌رود با تشکیل این تشکل، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های نهفته در حوزه صنایع‌دستی استان سمنان و اعتلای نام این استان در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

سلطانی پور تاکید کرد: این تشکل در ابتدا با تمرکز بر ایجاد کارگروه‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف صنایع‌دستی، به شناسایی و رفع موانع پیش روی هنرمندان و همچنین معرفی فرصت‌های جدید در این عرصه خواهد پرداخت.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: فعالیت‌های این مجموعه به سمت ارائه مشاوره‌های تخصصی، برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی، و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای حضور قدرتمند هنرمندان در بازارهای داخلی و خارجی گسترش خواهد یافت.

