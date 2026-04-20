به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۳۰ فروردین ماه در دیدار مدیران آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز، بر ضرورت حفظ هویت تاریخی و آموزشی این شهر تأکید کرد و از آغاز فرآیند ثبت ملی هنرستان‌های نمازی و آیت‌الله طالقانی و دبیرستان نمازی خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به اهمیت این مجموعه‌های آموزشی اظهار کرد: دبیرستان نمازی و هنرستان‌هایی مانند نمازی و طالقانی بخشی از اصالت و شناسنامه فرهنگی و فنی شیراز محسوب می‌شوند و ثبت ملی آن‌ها نه تهدید، بلکه فرصتی برای ماندگاری ابدی این بناهاست.

مریدی افزود: با ثبت ملی، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به عنوان ضابط قضایی امکان برخورد با هرگونه تخریب را خواهد داشت.

او با انتقاد از وجود دیوارهای فیزیکی در اطراف برخی از این مجموعه‌ها گفت: در نگاه نوین حفاظت، باید از روش‌های هوشمند مانند پایش تصویری استفاده شود و حذف دیوارهای سنگی می‌تواند به پیوند بیشتر این فضاها با بافت شهری کمک کند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین بر اهمیت روایت‌گری فرهنگی این بناها توسط نویسندگان و فارغ‌التحصیلان تأکید کرد.

مریدی از راه‌اندازی دبیرخانه دائمی «هویت» در جوار آرامگاه سعدی با همکاری آموزش و پرورش خبر داد و گفت این دبیرخانه محلی برای هم‌افزایی نخبگان و هنرمندان در حوزه هویت ملی خواهد بود.

در ادامه این نشست، رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز از آغاز دور جدید تعاملات با اداره‌کل میراث فرهنگی فارس برای نگهداری، مرمت و توسعه سه مدرسه تاریخی و ماندگار این ناحیه خبر داد.

ملک‌قیصر شهریاری با اشاره به جایگاه ویژه این ابنیه آموزشی گفت: از پنج مدرسه ماندگار استان فارس، سه مدرسه مهم شامل هنرستان نمازی، دبیرستان نمازی و هنرستان طالقانی در ناحیه ۴ قرار دارند که هر کدام با قدمتی نزدیک به یک قرن، علاوه بر کارکرد آموزشی، گنجینه‌ای از معماری و فرهنگ شیراز محسوب می‌شوند.

او با تأکید بر نقش هویتی این مدارس افزود: این مجموعه‌ها بستری برای تربیت دانش‌آموزان مستعد و پرورش‌یافته در محیطی تاریخی هستند و فارغ‌التحصیلان آن‌ها از سرمایه‌های ارزشمند شیراز و کشور به شمار می‌روند. شهریاری با اشاره به هیئت‌امنایی بودن این مدارس تصریح کرد: مقرر شد با افزایش تعامل با میراث فرهنگی، بازدیدهای کارشناسی مستمر برای نگهداری علمی این ابنیه انجام شود و روند حفاظت فیزیکی آن‌ها تقویت گردد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز همچنین درباره ثبت ملی این بناها گفت: بررسی ابعاد مختلف ثبت ملی در دستور کار قرار گرفته تا تصمیمی اتخاذ شود که هم به نفع آموزش و پرورش و هم در راستای صیانت از این ساختمان‌های تاریخی باشد.

شهریاری در پایان از تعیین نماینده مقیم اداره‌کل میراث فرهنگی در جلسات هیئت‌امنای مدارس ماندگار خبر داد و افزود: حضور این نماینده می‌تواند روند تصمیم‌گیری برای مرمت و حفاظت از این بناهای تاریخی را تسهیل کند.

