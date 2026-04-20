به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامحسین مظفری یکشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بازدید از افلاکنمای خیام نیشابور اظهار کرد: حدود سه دهه از شروع این پروژه میگذرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه تمدنی ایران افزود: فردوسی و خیام نماد تمدن ایرانی هستند، ما همیشه افتخار کردهایم که کشور متمدن و با سابقهای داریم و امروز وارث چنین تمدنی هستیم، شهری که ۸۰۰ سال قبل، خیام تقویمی را تنظیم کرده که هنوز دقیقترین تقویم دنیاست؛ تقویمی که بعد از چند قرن فقط یک بار اصلاح شده است، ما تمدن داریم، سابقه داریم و حالا که در این مقطع جمع شدهایم، باید بهترین کار ممکن را انجام دهیم.
او با تأکید بر مردمیبودن پروژه افلاکنمای خیام اظهار کرد: این مجموعه هیچ اعتبار دولتی نداشت و اصلاً موضوع، دولتی یا غیردولتی بودن نبود. افراد زیادی از اقشار مختلف در این پروژه نقش داشتند؛ صنعتگران، دانشگاهیان، نیروهای فنی، مردم و گروههای مختلف. فضای عجیبی شکل گرفته بود که همه میخواستند کاری بکنند و همین باعث شد کار، کار اساسی و جدی باشد.
مظفری درباره ظرفیتهای این مجموعه تصریح کرد: افلاکنمای خیام حدود ۴۰۰ صندلی ظرفیت دارد و حداقل باید روزانه ۱۰ اجرا در آن انجام شود. این مجموعه ظرفیت آن را دارد که روزانه چند هزار نفر بازدیدکننده داشته باشد. ما حتی باید به اتصال آن به قطار گردشگری، حملونقل عمومی و دیگر زیرساختها فکر کنیم تا حداکثر استفاده از این ظرفیت صورت بگیرد.
مظفری با اشاره به روند مطالعات و طراحی پروژه گفت: اطلاعات کامل حدود ۳۰ افلاکنمای بزرگ دنیا جمعآوری شد. ۱۲ گروه مشاور دعوت شدند که سه گروه خارجی بودند. به آنها ۶ تا ۹ ماه فرصت داده شد؛ به نیشابور آمدند، تاریخ نیشابور و بناها به آنها معرفی شد و بعد از ارائه طرحها، فرآیند انتخاب طرح نهایی حدود یک سال فراز و فرود داشت. در نهایت طرحی انتخاب شد که امروز میبینید.
او با قدردانی از دستاندرکاران پروژه افزود: بسیاری از افراد در این پروژه نقش داشتند، از مهندسان، طراحان و مشاوران گرفته تا کسانی که بدون دریافت حتی یک ریال، کار نظارت و طراحی را انجام دادند، برخی از این افراد، امروز در میان ما نیستند و یادشان را گرامی میداریم. این افلاکنما حاصل یک کار جمعی است و متعلق به همه ایرانیهاست.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تجهیزات و استانداردهای فنی مجموعه گفت: برای تجهیزات افلاکنما، نمونههای مختلف دنیا بررسی شد، ما حتی به خارج از کشور رفتیم، از جمله ابوظبی، و تأکید همه این بود که وقتی قرار است چنین مجموعهای ساخته شود، باید بهترینِ ممکن باشد. از برخی تجهیزات، فقط دو نمونه در دنیا ساخته شده بود و ما تلاش کردیم بالاترین کیفیت را انتخاب کنیم.
مظفری ابراز امیدواری کرد: کشور ما ظرفیتهای بسیار بزرگی دارد و جایگاه ایران، جایگاه کارهای بزرگ است، این پروژه نمونهای از همان کارهای بزرگ است که با همت افراد زیاد و بدون اتکا به بودجه دولتی جلو رفت. امیدواریم با رفع مسائل باقیمانده، این مجموعه هرچه سریعتر به بهرهبرداری کامل برسد و بهعنوان نمادی از تمدن، دانش و هویت ایرانی در اختیار مردم، بهویژه جوانان، قرار بگیرد.
