به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی با اشاره به فشارهای سنگین روانی ناشی از تجاوزات اخیر دشمنان (آمریکا و رژیم صهیونیستی) اظهار کرد: در ایامی که به تعبیر عامیانه، اوضاع آشفته و دشواری بر جامعه حاکم بود، همکاران ما تحت فشارهای عصبی زیادی بودند. اکنون که آن دوران سخت را پشت سر گذاشتهایم، نوبت به بازسازی روحیه رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با تأکید بر اینکه کار و تلاش بدون روحیه سالم امکانپذیر نیست، تصریح کرد: ما نمیتوانیم نسبت به آسیبهای روانی همکاران و خانوادههایشان بیتفاوت باشیم. ایجاد اتاق مشاوره در ادارهکل، یک اقدام لوکس نیست، بلکه یک ضرورت برای بازگشت به روال عادی زندگی و کار است. همه ما باید دست به دست هم دهیم تا حالمان بهتر شود و دوباره با قدرت به جلو حرکت کنیم.
او افزود: جامعه ما برای عبور از پسلرزههای روانی این ایام، به همدلی و کمک متقابل نیاز دارد. هدف ما این است که محیط کار را به فضایی آرام و امیدبخش تبدیل کنیم تا کارکنان با ذهنی آسوده به صیانت از میراث تاریخی و خدمت به گردشگران بپردازند. بازسازی ابنیه تاریخی خیلی مهم است، اما بازسازی روحیه انسانهایی که این ابنیه را حفظ میکنند، از آن هم مهمتر است.
سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، نیز در این آیین، اقدام ادارهکل میراثفرهنگی فارس در راهاندازی اتاق مشاوره برای کارکنان و خانوادههای آنان را حرکتی ارزشمند در راستای ارتقای سلامت روان جامعه پس از دوران جنگ دانست.
هاشمی با استقبال از پیشگامی میراث فرهنگی در توجه به آسیبهای روانی ناشی از حوادث اخیر اظهار کرد: جنگ و ناآرامی، فراتر از آسیبهای جسمی، بر روانِ لایههای مختلف جامعه اثر میگذارد. اقدام دکتر مریدی در ایجاد فضای مشاوره، نشاندهنده درک عمیق مدیریتی از نیازهای واقعی کارکنان در ایام پس از بحران است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تأکید کرد: سلامت روان، زیربنای کار و تلاش است و بدون بازسازی روحی، نمیتوان انتظار بهرهوری داشت. ما در دانشگاه علوم پزشکی آمادگی داریم تا در زمینه اعزام کارشناسان مجرب و ارائه پروتکلهای علمیِ مشاوره، با ادارهکل میراث فرهنگی همکاری کنیم تا این اتاق مشاوره به الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
او با اشاره به لزوم همبستگی ملی برای بهبود حالِ عمومی جامعه، افزود: ایامی که پشت سر گذاشتیم (تجاوزات صهیونیستی و آمریکایی)، فشارهای عصبی زیادی را به خانوادهها تحمیل کرد. وظیفه همه ماست که به هم کمک کنیم تا از این دوران عبور کرده و نشاط اجتماعی را دوباره به محیطهای کاری بازگردانیم. این اقدام میراث فرهنگی، گامی بلند در جهت بهتر شدن حال همگی ما و حرکت پرقدرت به سوی آینده است.
در این آیین همچنین، سمانه ذوالقدری مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با بیان اینکه برخورداری از اتاق مشاوره تخصصی در ادارات یک ضرورت است، از اقدام پیشگامانه اداره کل میراثفرهنگی فارس در این حوزه تقدیر کرد و خواستار الگوبرداری سایر دستگاههای اجرایی از این طرح شد.
ذوالقدری، با اشاره به خلأ وجود چنین مراکزی در بدنه اداری کشور اظهار کرد: معمولاً در ادارات، مشاورانی حضور دارند، اما راهاندازی یک اتاق مشاوره منسجم با این کیفیت، اتفاقی است که شاید فقط در آموزش و پرورش شاهد آن بودیم و در سایر ارگانها کمتر به این شکلِ ساختاریافته به آن توجه شده است.
مدیرکل امور بانوان استانداری فارس با تأکید بر پیچیدگیهای عصر حاضر و فشارهای ناشی از شرایط خاص اجتماعی و بحرانها، افزود: همه ما در زندگی با چالشهای مختلفی درگیر هستیم. در شرایط بحرانی یا زمانی که مسائل خاص خانوادگی و فردی پیش میآید، نیاز مبرم به افراد صاحبصلاحیت و متخصص داریم تا از آنها مشورت بگیریم. سلامت روان، زیربنای سلامت جسم و کیفیت زندگی ماست.
او ضمن تقدیر ویژه از مدیریت میراثفرهنگی استان فارس برای این اقدام زیبا و ارزشمند، خاطرنشان کرد: این اتاق کمک بزرگی به سلامت روان خانوادههای کارکنان خواهد بود. امیدواریم سایر ادارات و سازمانها نیز با الگوبرداری از این حرکت، نسبت به ایجاد چنین فضاهایی اقدام کنند تا شاهد جامعهای سالمتر و محیطهای کاری پویاتر باشیم.
کبری یاراحمدی مشاور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در امور بانوان و خانواده، نیز در این آیین تأکید کرد: اولویت اصلی این اتاق، ایجاد آرامش ذهنی و صیانت از حریم خصوصی همکاران و خانوادههای آنان است.
یاراحمدی اظهار کرد: با همت مدیر کل محترم میراث فرهنگی فارس، این اتاق با هدف ارتقای سلامت روان و جسم راهاندازی شد. ما در این مسیر از اساتید مجرب و روانشناسان صاحبصلاحیت دعوت کردهایم تا همکاران بتوانند به بهترین شکل از توان علمی این مرکز بهرهمند شوند.
مشاور مدیرکل میراثفرهنگی فارس با درک دغدغه همکاران در خصوص مسائل شخصی، با قاطعیت گفت: همکاران عزیز هیچگونه دغدغه فکری بابت فاش شدن مسائل خود نداشته باشند. تمامی موارد مطرح شده در جلسات مشاوره، کاملاً بین فرد و مشاور باقی میماند و اصل محرمانگی به طور کامل در این مرکز حفظ میشود.
او با اشاره به اینکه این اتاق متعلق به همه خانواده میراث فرهنگی است، افزود: اگرچه محور اصلی فعالیت ما حوزه بانوان و خانواده است، اما درِ این مرکز به روی همه همکاران (خانم و آقا) باز است. همکاران میتوانند برای حل مسائل مربوط به فرزندان، چالشهای خانوادگی یا موارد خاصی که نیاز به پیگیری تخصصی دارد، به ما مراجعه کنند.
یاراحمدی در پایان خاطرنشان کرد: همکاران میتوانند با مراجعه و نامنویسی اولیه، موضوع خود را مطرح کنند تا ما بر اساس نیاز آنها، از استاد و مشاور مرتبط دعوت کنیم تا در محیطی آرام به بررسی و حل مشکل بپردازند.
