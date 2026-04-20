بازخوانی جایگاه استراتژیک نان در فرهنگ و صنعت گردشگری ایران/ از برکت تا برندینگ ملی

مهران حسنی پژوهشگر و تحلیلگر سیاست‌های توسعه گردشگری و عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران کارشناس ارشد گردشگری در یادداشتی به مناسبت روز گندم و نان نوشت: در تحلیل‌های مدرن اقتصادی، ضرورت دارد که نگاه ما به گندم و محصولات مشتق شده از آن (مانند نان و شیرینی‌جات)، از سطح کالای استراتژیک معیشتی فراتر رفته و به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در اقتصاد تجربه و صنعت گردشگری بازتعریف شود.

گندم؛ فراتر از یک محصول کشاورزی

از منظر امنیت غذایی، گندم همواره ستون فقرات پایداری ملی بوده است. نوسانات در زنجیره تأمین یا تولید گندم، مستقیماً با امنیت اجتماعی و ثبات اقتصادی گره خورده است. اما در لایه‌های زیرین، نان در فرهنگ ایرانی جایگاه مقدسی دارد؛ از اشعار کلاسیک تا آداب و رسوم روزمره، نان همواره با مفاهیم عزت، کرامت و روزی پیوند خورده است. این ارزش معنوی، سرمایه‌ای نامشهود است که می‌تواند در مسیر بازاریابی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، به عنوان یک مزیت رقابتی عمل کند.

نقش مشتقات گندم در صنعت گردشگری: هنرِ پذیرایی

در حوزه گردشگری، مفهوم تجربه مشتری محوریت دارد. گردشگر امروزی تنها به دنبال یک اقامتگاه نیست، بلکه به دنبال تجربه طعم‌ها، بوها و فرهنگ‌های محلی است. نان و شیرینی‌جات که مشتقات مستقیم گندم هستند، به عنوان «امضای فرهنگی» هر منطقه عمل می‌کنند.

تنوع بی‌نظیر نان‌های سنتی در ایران (از سنگک و تافتون گرفته تا نان‌های محلی مناطق کوهستانی و جنوبی) و شیرینی‌های اصیل، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به بخشی از گردشگری شکم‌گردی (Gastronomy Tourism) دارند. وقتی یک مجموعه اقامتی یا یک مرکز پذیرایی، کیفیت و اصالت این محصولات را در سطح استاندارد بالا ارائه می‌دهد، در واقع در حال فروش یک تجربه فرهنگی است، نه صرفاً یک وعده غذایی.

استراتژی ارتقای جایگاه در بازارهای مقصد

برای تبدیل شدن به یک بازیگر اثرگذار در بازار گردشگری، ارائه نان و شیرینی‌جات باید از حالت سنتی و صرفاً مصرفی به حالت راهبردی و برندمحور تغییر یابد. که این امر مستلزم سه رویکرد اصلی است:

۱. تخصصی‌سازی و کیفیت‌محوری:

مراکز اقامتی و رستوران‌ها باید با بهره‌گیری از مواد اولیه مرغوب و تکنیک‌های نوین پخت، اصالت را با استانداردهای سلامت و کیفیت مدرن پیوند بزنند. ارائه نان‌های محلی با بسته‌بندی‌های جذاب و روایت‌گری (Storytelling) از تاریخچه هر نان، می‌تواند ارزش افزوده عظیمی ایجاد کند.

۲. تنوع‌بخشی به منوهای گردشگری:

۳. ایجاد منوهای اختصاصی که بر پایه محصولات استراتژیک ملی (گندم) طراحی شده‌اند، می‌تواند هم در حفظ مشتریان داخلی و هم در جذب گردشگران خارجی که به دنبال تجربه‌های اصیل هستند، بسیار موفق عمل کند. شیرینی‌های سنتی می‌توانند به عنوان هدایای لوکس و نمادهای فرهنگی در هتل‌ها و فرودگاه‌ها عرضه شوند.

۳. پیوند زنجیره تأمین با صنعت خدمات:

ایجاد تعامل میان کشاورزان تولیدکننده گندم مرغوب، صنایع تبدیلی و بخش گردشگری، می‌تواند یک چرخه اقتصادی پایدار ایجاد کند. این یعنی حمایت از کشاورز در ابتدای زنجیره، منجر به ارتقای کیفیت تجربه گردشگر در انتهای زنجیره می‌شود.

روز گندم و نان، فرصتی است برای بازنگری در مدیریت منابع استراتژیک کشور. ما باید یاد بگیریم که چگونه از برکتِ نهفته در دانه گندم، برای خلق ارزش‌های اقتصادی جدید در حوزه‌هایی نظیر گردشگری استفاده کنیم. ارتقای جایگاه نان و شیرینی‌جات در مراکز پذیرایی، تنها یک اقدام خدماتی نیست، بلکه یک راهبرد هوشمندانه برای تقویت برند ملی، جذب ارز و حفظ هویت فرهنگی در مواجهه با جهانی‌شدن است. نان، تنها چیزی نیست که ما می‌خوریم؛ نان، بخشی از روایتی است که ما به جهان از خودمان تعریف می‌کنیم.

