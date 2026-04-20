روز بناهای تاریخی در اهواز با ادای احترام به شهدای مدرسه میناب گرامی داشته شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آیین معنوی گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب با حضور محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، میرعبدالرضا مرادحاجتی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس، سیدجلیل موسوی مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز و جمعی از فرهنگیان، دانشآموزان و اصحاب رسانه در دبستان دخترانه بهار اهواز برگزار شد.
این مراسم که در فضایی آکنده از عطر ایثار و شهادت برپا شد، شاهد جلوههای ویژهای از پیوند میان تاریخ، فرهنگ و مقاومت بود. برگزاری آیین در یکی از کلاسهای درس مدرسه که با تصاویر شهدای مدرسه میناب در پشت نیمکتها مزین شده بود، فضای معنوی خاصی به این نشست بخشیده و یادآور مظلومیت و صلابت دانشآموزان شهید بود.
در ابتدای این مراسم، موسوی مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان نهادی فرهنگی و تربیتی وظیفه دارد آرمانها و ارزشهای والای شهدا را به نسلهای آینده منتقل کند و این رسالت مهم همواره در اولویت برنامههای آموزشی و تربیتی ما قرار دارد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز افزود: هر ملتی که تاریخ و گذشته خود را نشناسد، دچار بیهویتی خواهد شد. بنابراین شناخت تاریخ، هویت و ارزشهای فرهنگی کشور برای نسل جوان ضروری است. در همین راستا از تلاشهای اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که در مسیر ثبت، حفظ و معرفی هویت ملی کشور اقدامات ارزشمند و ماندگاری انجام میدهد، قدردانی میکنیم.
محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت پاسداشت میراثفرهنگی و تاریخی کشور گفت: روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی فرصتی برای توجه دوباره به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و هویتی ملتهاست. میراثفرهنگی فقط شامل بناها و آثار تاریخی نیست، بلکه فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت نیز بخشی از هویت و میراث معنوی ما به شمار میآید.
جوروند افزود: یاد و خاطره شهدای دانشآموز و به ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، بخشی از تاریخ پرافتخار ملت ایران است که باید برای نسلهای آینده روایت و تبیین شود. انتقال این ارزشها به دانشآموزان در محیطهای آموزشی نقش مهمی در تقویت هویت ملی و فرهنگی جامعه ایفا خواهد کرد.
او تأکید کرد: امروز وظیفه ما است که در کنار حفاظت از بناها و محوطههای تاریخی، میراث معنوی و ارزشهای برآمده از فرهنگ ایثار و مقاومت را نیز زنده نگه داریم و آن را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
در ادامه این مراسم، میرعبدالرضا مرادحاجتی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس خوزستان نیز با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز گفت: شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، کودکانی پاکدل و بیگناه بودند که در مسیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی، انسانی و اسلامی خود مظلومانه جانشان را از دست دادند. معصومیت دانشآموزانی که هنوز در آغاز راه زندگی بودند، امروز یادآور بزرگی روح و صداقت نیتی است که در دلهای کوچک اما روشنشان موج میزد.
او افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا فقط یک وظیفه فرهنگی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و ملی است. اگر بتوانیم فرهنگ ایثار و مقاومت را به درستی برای نسل جدید تبیین کنیم، آینده کشور نیز بر پایه همین ارزشها مستحکمتر خواهد شد.
مرادحاجتی خاطرنشان کرد: مدارس، بهترین بستر برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل نوجوان هستند و برگزاری چنین برنامههایی میتواند نقش مهمی در آشنایی دانشآموزان با تاریخ معاصر کشور و فداکاریهای رزمندگان و شهداء داشته باشد.
در حاشیه این آیین معنوی، تعدادی غرفه صنایعدستی با هدف معرفی هنرهای سنتی و پیوند آن با میراث تاریخی کشور در محیط مدرسه برپا شد که مورد استقبال شرکتکنندگان قرار گرفت.
از دیگر بخشهای حائز اهمیت این مراسم، اجرای سرودهای حماسی توسط دانشآموزان دبستان بهار بود که با شور و حرارت خاصی اجرا شد. دانشآموزان با رجزخوانیهای کوبنده، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، آمادگی و ایستادگی خود را در برابر دشمنان مرز و بوم به نمایش گذاشتند.
این برنامه در نهایت با تأکید بر استمرار حرکت در مسیر پاسداشت میراثفرهنگی و ارزشهای دفاعمقدس به پایان رسید.
