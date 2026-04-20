به گزارش خبرنگار میراثآریا، سردار سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز دوشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به استان مرکزی، با حضور بر مزار سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مقام والای این شهید و دیگر شهدای والامقام ادای احترام کرد.
این حضور در فضایی آکنده از احترام و تأثر، با قرائت فاتحه و تجدید عهد با آرمانهای شهدا همراه بود؛ آرمانهایی که بهمثابه ستونهای هویت ملی و دینی، نقش تعیینکنندهای در صیانت از انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه نمادین جمهوری اسلامی ایران ایفا میکنند.
در ادامه این دیدار، سردار قاسمی با مادر، خواهر و دیگر اعضای خانواده سپهبد شهید پاکپور، به گفتوگو پرداخت و ضمن ابراز همدردی، برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند متعال صبر، سلامتی و آرامش مسئلت کرد.
وی با تاکید بر جایگاه بیبدیل خانوادههای شهدا در تثبیت فرهنگ ایثار در جامعه، این خانوادهها را حاملان سرمایههای معنوی و حافظان گفتمان مقاومت توصیف کرد.
مشاور وزیر میراثفرهنگی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: پاسداشت یاد شهیدان، صیانت از حافظه تاریخی ملت و تضمینکننده استمرار مسیر عزت و استقلال کشور است.
در پایان این دیدار، مادر سپهبد شهید پاکپور ضمن قدردانی از حضور سردار قاسمی و همراهان وی، این اقدام را نشانهای از تداوم پیوند مسئولان با خانوادههای شهدا دانست و برای آنان آرزوی توفیق، سلامتی و خدمتگزاری بیشتر به نظام اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.
