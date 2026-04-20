بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آیین گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی در شوشتر با هدف تقویت تعامل میان حوزه حفاظت از میراثفرهنگی و بخشهای اقتصادی و صنفی شهرستان ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
در این برنامه که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، اقتصادی و نمایندگان اصناف شوشتر برگزار شد، بر ضرورت توجه به میراث فرهنگی به عنوان یک میراث زنده و عاملی اثرگذار در پایداری اقتصادی و اجتماعی شهر تأکید شد.
در همین راستا بیانیه مشترک پایگاه میراث جهانی سامانه آبیتاریخی شوشتر و اتاق اصناف شوشتر بهمنظور تقویت همکاریها و حرکت به سوی مدیریت هویتمحور میراثفرهنگی صادر شد؛ بیانیهای که بر پیوند میان میراث تاریخی، فرهنگ بومی، فعالیتهای اقتصادی و معیشت شهروندان تأکید دارد.
عاطفه رشنویی، سرپرست پایگاه میراث جهانی سامانه آبی تاریخی شوشتر، در این مراسم با اشاره به اهمیت نگاه نو به مقوله حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: تفکیک میان حفاظت از بناهای تاریخی و توسعه اقتصادی رویکردی ناکارآمد است و تجربههای جهانی نشان میدهند که میراثفرهنگی زمانی میتواند نقش مؤثر در پایداری شهری ایفا کند که به عنوان بخشی زنده از ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر دیده شود.
او افزود: مجموعه سامانه آبی تاریخی شوشتر فقط یک اثر تاریخی یا موزهای نیست، بلکه بخشی از هویت و زیستبوم فرهنگی این شهر به شمار میآید و در صورت مدیریت صحیح میتواند به موتور محرک توسعه پایدار و رونق گردشگری منطقه تبدیل شود.
مدیر پایگاه میراثجهانی سامانه آبی شوشتر همچنین تأکید کرد: در شهر تاریخی شوشتر، بازآفرینی پایدار زمانی محقق میشود که میان اصالت مهندسی باستانی این سازهها و نیازهای امروز جامعه، از جمله موضوعات زیستمحیطی، کشاورزی و معیشت مردم، پیوند مؤثری برقرار شود.
او تصریح کرد: هدف از حفاظت میراث جهانی شوشتر فقط صیانت از کالبد تاریخی نیست، بلکه باید تلاش شود نقش حیاتی این نظام آبی در پیوند با فرهنگ، کشاورزی و زندگی روزمره مردم احیا شود تا این میراث ارزشمند نه صرفاً به عنوان یادگاری از گذشته، بلکه به عنوان زیرساختی پویا برای آینده به حیات خود ادامه دهد.
رشنویی خاطرنشان کرد: پایگاه میراث جهانی سامانه آبیتاریخی شوشتر با بهرهگیری از دانش تخصصی و همکاری نهادهای اجرایی و صنفی، در مسیر همافزایی میان حفاظت و توسعه گام برمیدارد تا شوشتر به عنوان نمونهای موفق از یک زیستبوم میراثمحور در سطح ملی و جهانی معرفی شود.
