۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۹

پویش «دختران هنرمند پارس؛ به عشق وطن» در بازار هنر شیراز برگزار شد

پویش «دختران هنرمند پارس؛ به عشق وطن» در بازار هنر شیراز برگزار شد

مدیر بازار هنر شیراز از برگزاری رویداد «پویش دختران هنرمند پارس – به عشق وطن» با اجرای پرفورمنس کالیگرافی و حضور هنرمندان و مسئولان استانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعیده اکبرپور شیرازی ۳۰ فروردین ماه اظهار کرد: این رویداد همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) و با حضور جمعی از دختران هنرمند استان در بازار هنر شیراز برگزار شد.

مدیر بازار هنر شیراز افزود: در این برنامه، هنرمندان با اجرای زنده پرفورمنس نقاشی‌خط (کالیگرافی)، نقشه‌ای هنرمندانه از ایران را ترسیم کردند که نمادی از عشق و تعلق خاطر نسل جوان به وطن است. این اثر به‌صورت لحظه‌ای و در حضور مخاطبان شکل گرفت و جلوه‌ای از خلاقیت و هویت فرهنگی را به نمایش گذاشت.

او با اشاره به ظرفیت‌های بازار هنر شیراز ادامه داد: این مجموعه واقع در سرباغ، خیابان ۹ دی، از قابلیت بالایی برای میزبانی رویدادهای ملی و کشوری برخوردار است و به‌عنوان یکی از مراکز مهم تجمع اساتید هنر و هنرمندان صنایع‌دستی کشور شناخته می‌شود.

اکبرپور شیرازی خاطرنشان کرد: در این رویداد، جمعی از مسئولان از جمله خانم ذوالقدری جهرمی، مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، خانم یاراحمدی، مشاور مدیرکل در امور بانوان و خانواده میراث‌فرهنگی و هاجر عسکری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز حضور داشتند.

مدیر بازار هنر شیراز در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری این پویش، ایجاد زمینه بروز خلاقیت دختران هنرمند و تقویت پیوند میان هنر، هویت ملی و احساس تعلق به ایران اسلامی است.

