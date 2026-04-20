پویش «دختران هنرمند پارس؛ به عشق وطن» در بازار هنر شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعیده اکبرپور شیرازی ۳۰ فروردین ماه اظهار کرد: این رویداد همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) و با حضور جمعی از دختران هنرمند استان در بازار هنر شیراز برگزار شد.

مدیر بازار هنر شیراز افزود: در این برنامه، هنرمندان با اجرای زنده پرفورمنس نقاشی‌خط (کالیگرافی)، نقشه‌ای هنرمندانه از ایران را ترسیم کردند که نمادی از عشق و تعلق خاطر نسل جوان به وطن است. این اثر به‌صورت لحظه‌ای و در حضور مخاطبان شکل گرفت و جلوه‌ای از خلاقیت و هویت فرهنگی را به نمایش گذاشت.

او با اشاره به ظرفیت‌های بازار هنر شیراز ادامه داد: این مجموعه واقع در سرباغ، خیابان ۹ دی، از قابلیت بالایی برای میزبانی رویدادهای ملی و کشوری برخوردار است و به‌عنوان یکی از مراکز مهم تجمع اساتید هنر و هنرمندان صنایع‌دستی کشور شناخته می‌شود.

اکبرپور شیرازی خاطرنشان کرد: در این رویداد، جمعی از مسئولان از جمله خانم ذوالقدری جهرمی، مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، خانم یاراحمدی، مشاور مدیرکل در امور بانوان و خانواده میراث‌فرهنگی و هاجر عسکری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز حضور داشتند.

مدیر بازار هنر شیراز در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری این پویش، ایجاد زمینه بروز خلاقیت دختران هنرمند و تقویت پیوند میان هنر، هویت ملی و احساس تعلق به ایران اسلامی است.

