به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد حسن اسدی امروز ۳۱ فروردین ماه با خطاب کردن سعدی با عنوان شیخ اجل ، او را شاعری پارسی‌گو و بلندآوازه دانست که مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است.

شهردار شیراز گفت: احترام به سعدی، صرفاً یک وظیفه محلی نیست، بلکه جهان به او احترام می‌گذارد و کلام او را می‌شناسد. شهردار شیراز شخصیت سعدی را در «پند و اندرز» خلاصه کرد و گفت :سخنان سعدی سراسر حکمت و اخلاق است .

او با استناد به اشعار شیخ، سعدی را منادی فروتنی دانست و با قرائت این بیت: «سر فرود می‌آورد هر شاخ از بارآوری / از سؤال مغزی بشر چون سنگ زیر پا شود»، تأکید کرد: در مکتب سعدی، بزرگی در افتادگی است و هرچه انسان پربارتر باشد، باید متواضع‌تر باشد.

اسدی با اشاره به نگاه تیزبین سعدی به گذر عمر و مسئولیت‌های انسانی، معتقد است که سعدی بهترین هشداردهنده برای بیداری انسان‌هاست.

شهردار شیراز با بازخوانی اشعار سعدی درباره غفلت انسان، شخصیت او را شخصیتی بیدارگر توصیف کرد که حتی در اوج شهرت، از تذکر دادن به صاحبان قدرت و ثروت باز نایستاد. یکی از زیباترین تعابیر شهردار شیراز درباره جایگاه سعدی، توصیف مسیر منتهی به آرامگاه او بود.

او گفت: این مسیر، تنها یک خیابان نیست؛ بلکه یک مسیر عارفانه و عاشقانه است.

اسدی تأکید کرد: عظمت شخصیت سعدی چنان است که اگر تمام این مسیر با ابریشم هم فرش می‌شد، باز هم در برابر مقام این شاعر نامی، کار بزرگی انجام نشده بود.

از نظر شهردار شیراز، گردشگرانی که به سعدیه می‌آیند، تنها برای دیدن یک بنای گنبدی‌شکل نمی‌آیند؛ بلکه آن‌ها می‌آیند تا در اوراق گلستان و بوستان سیر کنند.

او معتقد است که ما همشهریان سعدی، شاید هنوز به درستی عظمت او را درک نکرده‌ایم؛ عظمتی که باعث شده است کلامش بر سردرِ سازمان ملل (یا در قلب ملل) جای گیرد.