همایش و رژه حماسی موتورسواران گردشگری برگزار شد/ پیام ایستادگی و نشاط ایرانی در قلب پایتخت

به گزارش میراث آریا به نقل از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، بخش همایش این رویداد، امروز ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی گردشگری عباس‌آباد تهران برگزار و طی آن ۵۰ دستگاه از موتورسیکلت‌های خاص که نمادی از پویایی و هیجان هستند به نمایش گذاشته شد.

پس از برگزاری همایش، کاروان موتورسواران در رژه‌ای تماشایی و پرشور، خیابان‌های سطح شهر تهران را پیمودند و ایستادگی و سازندگی ملت ایران را به نمایش گذاشتند. این اقدام، بخشی از سلسله فعالیت‌های حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به‌منظور ایجاد روحیه شادابی و نشاط در جامعه بود.

شهروندان تهرانی با شور و هیجان، شاهد این نمایش قدرتمند بودند. این رویداد نه تنها پیوند گردشگری و مردم را تقویت می‌کند، بلکه نماد اراده ایرانی برای پیشرفت و سازندگی و همبستگی است.

