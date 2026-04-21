جنگ و تأثیرات آن در حکومت اورارتوها

مریم دارا عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در یادداشتی نوشت: حکومت اورارتوها از شرق دریاچه وان در ترکیه آغاز شد و زمانی که به ارمنستان و ایران کنونی لشکرکشی کردند از خود کتیبههای شاهی وفتحنامه و آثار دیگری بر جای نهادند و قلاع و شهرهایی نیز ساختند.
مردم مناطقی که اورارتوها فتح میکردند یا کشته میشدند یا توسط اورارتوها به اسارت گرفته میشدند؛ یعنی عده کثیری از مرد، زن و بچه را به اسارت میگرفتند و سپس کوچ میدادند و به مناطقی میبردند تا از کار آنها در ساخت و ساز و صنعتگری استفاده کنند. این امر موجب میشد مردم کوچ داده شده هنر، فرهنگ و باورهای خود را به مناطق دیگر ببرند و آنها را زنده نگه دارند. همچنین هنر و معماری اورارتوها از هنر سایر مناطق تأثیر میپذیرفت.
درباره افول حکومت اورارتوها نظرهای متفاوتی به دست آمده است. برخی قدرتگیری مادها در حوزه دریاچه ارومیه را دلیل نابودی حکومت اورارتوها میدانند. برخی دیگر کشورگشاییهای کوروش هخامنشی را دلیل شکست اورارتوها میدانند. برخی پژوهشگران بر اساس به دست آمدن سلاحهای سکایی در برخی محوطههای اورارتویی بر این نظر هستند که حملهها و قدرتگیری سکاها در حدود قرن هفتم ق.م میلاد موجب تضعیف و در نهایت شکست اورارتوها بود.
انتهای پیام/
نظر شما