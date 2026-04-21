بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این برنامه، جمعی از پیشکسوتان، متخصصان مرمت، باستانشناسان که سالها در حفاظت، نگهداشت و احیای این محوطه تاریخی نقشآفرینی کردهاند، مورد قدردانی قرار گرفتند.
مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل و هفتتپه در این مراسم با اشاره به جایگاه کمنظیر این اثر در تاریخ معماری و شهرسازی جهان گفت: حفاظت از چغازنبیل بدون تلاش مداوم استادکاران و نیروهای اجرایی ممکن نبود.
مهدی عالیپور افزود: آنان با تکیه بر دانش سنتی، تجربه ارزشمند و تعهد حرفهای نقش اصلی را در صیانت از این میراث ۳۲۰۰ ساله ایفا کردهاند.
همچنین، در ادامه برنامه، از چند استادکار برجسته حوزه مرمت آجر، خشت و حفاظت سازهای قدردانی شد.
هدف از این آیین پاسداشت افرادی است که در خط مقدم حفاظت از میراث جهانی قرار دارند و تلاششان باعث شده چغازنبیل همچنان در وضعیت مناسب برای انتقال تجربه به نسل جوان آینده باقی بماند.
چغازنبیل، نخستین اثر ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، یکی از مهمترین زیگوراتهای باستانی جهان است و هر سال میزبان پژوهشگران و علاقهمندان میراث فرهنگی از سراسر کشور و جهان است.
