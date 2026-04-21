اجرای نمایش خیابانی «صدای انفجار» در باغملک و میداود

به گزارش میراث آریا، نمایش خیابانی «صدای انفجار» به نویسندگی کوروش نیک‌پیام و کارگردانی احمد صیدال‌تدوئی در تجمعات شبانه مردمی شهرهای باغملک و میداود اجرا شد.

در این نمایش خیابانی احمد صیدال‌تدوئی به عنوان بازیگر، مقاومت رزمندگان در جنگ تحمیلی رمضان را روایت می‌کند.

سایر عوامل نمایش خیابانی «صدای انفجار» عبارتند از: محمدامین زنگنه (دستیار کارگردان)، معصومه صیدال‌تدوئی (سرپرست نمایش)، زهره صیدال‌تدوئی (منشی صحنه)، زهرا صیدال‌تدوئی (طراح لباس)، ابوالفضل بنیاسی (افکت صدا) و میلاد آل‌صفری (طراح بروشور).

نمایش خیابانی «صدای انفجار» توسط نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی باغملک، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان باغملک، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج هنرمندان باغملک تولید و اجرا شد.

