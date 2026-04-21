ظرفیت‌ بالای هنرهای سنگی در خراسان شمالی

به گزارش میراث آریا، پروانه کلاته با اشاره به نوپا بودن این رشتهها در استان اظهار کرد: در دسترس بودن مواد اولیه و وجود بازار مناسب فروش، موجب شده کارگاههای سنگی طی سالهای اخیر با استقبال گسترده مواجه شوند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هنرمند دارای مجوز در این رشتهها در خراسان شمالی مشغول فعالیت هستند که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در توسعه صنایعدستی سنگی است.
کلاته بر ادامه حمایتها برای افزایش کیفیت تولیدات، توسعه آموزشها و تقویت بازار فروش محصولات سنگی تأکید کرد.
