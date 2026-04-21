۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴

ظرفیت‌ بالای هنرهای سنگی در خراسان شمالی

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، در بازدید از کارگاه‌های تراش سنگ‌های قیمتی، نیمه‌قیمتی و حجاری سنگ، روند فعالیت هنرمندان این بخش را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش میراث آریا، پروانه کلاته با اشاره به نوپا بودن این رشته‌ها در استان اظهار کرد: در دسترس بودن مواد اولیه و وجود بازار مناسب فروش، موجب شده کارگاه‌های سنگی طی سال‌های اخیر با استقبال گسترده مواجه شوند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هنرمند دارای مجوز در این رشته‌ها در خراسان شمالی مشغول فعالیت هستند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در توسعه صنایع‌دستی سنگی است.

کلاته بر ادامه حمایت‌ها برای افزایش کیفیت تولیدات، توسعه آموزش‌ها و تقویت بازار فروش محصولات سنگی تأکید کرد.

