به گزارش خبرنگار میراث آریا، وحید محمودی‌فر گفت: این نمایشگاه ۳۱ فروردین‌ماه باهدف معرفی ظرفیت‌ها و آثار ارزشمند بانوان هنرمند شهرستان و حمایت از تولیدات بومی برپا شد و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرمه افزود: در این نمایشگاه، محصولات متنوع صنایع‌دستی از جمله بافته‌های سنتی، محصولات دست‌دوز، آثار هنری و تولیدات خانگی ارائه شد که نشان‌دهنده خلاقیت و توانمندی بانوان هنرمند منطقه است.

محمودی‌فر با قدردانی از مشارکت فعال هنرمندان، تأکید کرد: نمایندگی میراث‌فرهنگی گرمه همواره تلاش می‌کند تا زمینه نمایش و فروش آثار هنرمندان را در مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی فراهم کند تا علاوه بر معرفی میراث ناملموس منطقه، زمینه اقتصادی مناسبی نیز برای بانوان هنرمند ایجاد شود.

انتهای پیام/