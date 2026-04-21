۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲

رفع تصرف عدوانی بخشی از تپه تاریخی روستای قمارخان با پیگیری مستمر اداره حقوقی میراث‌فرهنگی مرکزی

رفع تصرف عدوانی بخشی از تپه تاریخی روستای قمارخان با پیگیری مستمر اداره حقوقی میراث‌فرهنگی مرکزی

رئیس اداره حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: با همکاری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شازند، بخش‌هایی از تپه تاریخی و ثبتی روستای قمارخان در بخش زالیان که به‌صورت عدوانی مورد تصرف قرار گرفته بود، آزاد و رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید آرش مشعشعی امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ از رفع تصرف قطعی بخشی از اراضی تپه تاریخی و ثبت‌شده روستای قمارخان در شهرستان شازند خبر داد و این اقدام را نتیجه پیگیری‌های مجدانه، کارشناسانه و منسجم این اداره و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شازند عنوان کرد.

 رئیس اداره حقوقی اداره کل میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی و محوطه‌های ثبت ملی اظهار کرد: حفظ حرمت و حریم آثار تاریخی، مسئولیتی قانونی و وظیفه‌ای ملی است. در این پرونده با وجود مقاومت‌های متصرفین، تیم حقوقی اداره‌کل با اتکا به مستندات ثبتی، انجام بازدیدهای میدانی و تهیه گزارش‌های فنی و همچنین همکاری دستگاه قضایی، موفق شد حکم رفع تصرف را اخذ و اجرا کند.

او با اشاره به ارزش تاریخی تپه مذکور افزود: محوطه تاریخی روستای قمارخان، یکی از نقاط مهم باستانی در بخش زالیان و حامل لایه‌های متعدد فرهنگی است. هرگونه تعرض به این عرصه‌ها نه‌تنها خسارت به میراث گذشتگان، بلکه تضییع حقوق عمومی تلقی می‌شود.

مشعشعی ضمن قدردانی از همراهی نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، کارشناسان شهرستان شازند و همکاری مجموعه قضایی، بیان کرد: اداره حقوقی در کلیه موارد مشابه با حساسیت کامل ورود خواهد کرد و هیچ‌گونه تصرف عدوانی در عرصه و حریم آثار تاریخی قابل اغماض نیست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در پایان بر استمرار رصد میدانی و پیگیری همه‌جانبه وضعیت حقوقی آثار تأکید کرد و ادامه داد: حفاظت از میراث‌فرهنگی، نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است. هرگونه تعرض به آثار تاریخی بلافاصله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405020100053
رضا تربتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha